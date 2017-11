Uno de cada 10 menores presenta problemas visuales, señalan organizaciones

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-13-22:06:15 Tuxpan Un 10% de menores de edad presenta alguna discapacidad visual, aseguraron integrantes de la asociación civil Hacer el Bien, se siente Bien

De cada 10 menores de edad que cursan su educación básica, por lo menos uno tiene problemas visuales, esto sin que sus padres lo detecten.



Lo anterior limita a los pequeños en su aprendizaje, informó el presidente de la asociación civil "Hacer el bien, se siente bien", Luis Ernesto López Flores.



En entrevista, comentó que a través de un programa implementado por dicha asociación civil, se busca que los padres de familia aprovechen estos beneficios, los cuales consisten en entregar lentes graduados sin costo a quienes los necesiten.



“El principal problema es que no alcanzan a ver el pizarrón, por lo tanto nos lleva a que no aprenden a la hora de leer un libro, también no alcanzan a leer las letras y no comprenden; por eso la campaña de ‘Si lo pueden ver, lo puedes hacer’”



Lo único que se necesita para que ellos puedan hacerse acreedores a esto es que las autoridades del plantel o la sociedad de padres de familia soliciten se realice la prueba de agudeza visual.



“La primera escuela ya programada es el 17 de noviembre en la escuela Barra Norte, la escuela 18 de Marzo, y posteriormente todo lo que nos llegue de invitaciones de escuelas las iremos agendando, para poder asistir y llevar el beneficio”.



Detalló que son un promedio de cinco mil lentes, los que se tienen contemplados poner a disposición de los menores.



Descartó que a la par de este programa, próximamente se ofrecerán de otro tipo, enfocadas al ámbito de la salud, por ejemplo colposcopias y densitometrías a muy bajos costos.