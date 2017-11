Desaparece el Comité Municipal del PRD en Veracruz

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-13-01:26:06 Veracruz El cambio obedece a los resultados en las pasadas elecciones.

El Partido de la Revolución Democrática en la ciudad de Veracruz dejó de tener comité municipal, se convirtió en delegación y Aldo Pérez Hernández ya no lo preside, informó el consejero estatal de ese instituto político, Juan Montes de Oca López.



“Debido a la baja votación que se tuvo, el comité ejecutivo municipal dejará o mejor dicho, ya dejó de ser como tal y ahora pasó a ser una delegación. Espero que haya responsabilidad de la dirigencia estatal en nombrar a alguien que pueda buscar el espacio del presidente del partido; no es sólo ser presidente y la muestra es lo que tenemos en este momento.



“El comité ejecutivo municipal ha tenido un capital político que no ha sabido conducir para capitalizar la gestión que podemos llevar quienes estamos representando hoy al partido”, señaló.



Recordó que desde 1997 cuando el PRD ganó la diputación federal en la ciudad de Veracruz con Socorro Aubry Orozco, no había tenido aquí tanta presencia como ahora, con un diputado federal, 3 regidores, mejores prerrogativas y hasta el pago de una oficina.



Según él, el comité municipal porteño se convirtió en delegación aproximadamente un mes después de la elección de alcaldes de este año, pero aclaró que no el cambio no es un castigo para Aldo Pérez Hernández, pues la reconfiguración debe darse, además, en todo el estado.



Este año el PRD debió renovar consejo nacional, consejos estatales y municipales; así como dirección nacional, directivas estatales y municipales, lo cual no se hizo porque hubo elección en varios estados y municipios y por reglamento no se puede renovar directivas en año electoral, aclaró Montes de Oca.



Por ello se dio una prórroga y ya es momento de renovar las directivas de los 3 niveles.



Caso aparte fue el del municipio de Veracruz, donde adicionalmente a todo eso bajó la votación del PRD con todo y su alianza con el PAN, dijo el consejero sin precisar cifras.



NO MÁS CON EL PAN



El también regidor en el ayuntamiento de Veracruz cuestionó la posibilidad de que los partidos PRI y MORENA pudieran aliarse para el 2018 y opinó que a la dupla PAN-PRD no le queda mucho tiempo de vida.



“No me imagino al PRI y a MORENA en una alianza. Sería lamentable que hoy que las circunstancias están dadas para generar otras condiciones políticas y sociales en Veracruz se vayan a crear frentes en Veracruz de ese tipo.



“La alianza PAN-PRD fue un tema coyuntural, electoral. En lo personal, no creo que la alianza nos vaya a llevar como PRD más allá del 2018; es más, no sé todavía en qué porcentaje el PRD veracruzano vaya a poder avanzar en esa alianza”, subrayó Montes de Oca.



DOBLE FILTRO



El consejero estatal del partido del sol azteca dejó entrever que los perredistas que quieran ser candidatos en la entidad deberán pasar primero por su propio tamiz pero eso no garantiza nada pues en el marco del Frente Amplio con Acción Nacional podrían quedarse sin nada.



En el consejo estatal del sábado 11 de noviembre los casi 155 consejeros que participaron aprobaron 2 métodos de selección interna: el 50 por ciento saldrá por voto universal libre y directo de la ciudadanía y el otro 50 por ciento saldrá mediante Consejo Estatal.



Sin embargo sus sueños podrían llegar hasta ahí, pues gran parte de las posiciones son para los candidatos del PAN y de nada servirá a los perredistas haberlas ganado internamente, pero dijo que los partidos están obligados a sacar sus métodos internos de selección.



“Cuando el Frente Amplio ya quede aprobado por los 2 partidos, en ese momento nos sujetaremos al mecanismo que el Frente determine”, admitió Montes de Oca.