En Acayucan padres piden ayudan para reparar daños del sismo Tweet Padres de familia de la escuela primaria estatal profesor Rafael M. Aguirre Cinta, demandaron al Gobierno del estado la ayuda necesaria para poder reconstruir una parte de la barda perimetral que el sismo del 7 de septiembre derrumbó, y que a la fecha no han podido arreglarlo Acayucan - 2017-11-12 19:15:17 - Santos López Celdo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-13-01:15:48 Acayucan La barda perimetral de la primaria Aguirre Cinta cayó el 7 de septiembre a consecuencia del sismo. Padres piden ayuda al gobernador Padres de familia de la escuela primaria estatal profesor Rafael M. Aguirre Cinta, demandaron al Gobierno del estado la ayuda necesaria para poder reconstruir una parte de la barda perimetral que el sismo del 7 de septiembre derrumbó, y que a la fecha no han podido arreglarlo.



Los padres entregaron un escrito al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares el pasado viernes en que el ejecutivo llegó a esta esta ciudad, con copia a los diputados locales Regina Vázquez Saút y Fernando Kuri Kuri.



Los padres en su petición afirman que la escuela nunca ha recibido apoyo oficial del Gobierno para su crecimiento y el mantenimiento de sus instalaciones, teniendo ellos que solventar todo mediante cooperaciones.



Dijeron que aunque ellos cooperan, la obra por su magnitud no podrá ser solventado por la Sociedad de padres pues se requiere de varios miles de pesos para lograrlo.



La barda colapsó el 7 de septiembre por el sismo registrado durante la noche.

