Fallece expolicía municipal que tenía demandado a Ixhuatlán del Sureste

Areliz Sosa / Agencia Imagen del Golfo2017-11-12-22:55:33 Ixhuatlán del Sureste Ismael Escobar Carrasco, ex elemento de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste, que tenía demandando al ayuntamiento, falleció A causa de una enfermedad patológica, un ex policía municipal que tenía demandado al ayuntamiento falleció la noche del sábado, los compañeros de Ismael Escobar Carrasco, aseguran que la falta de recursos le impidió llevar su tratamiento.



En el año 2014, Ismael Escobar fungió como policía municipal en el municipio y fue despedido indebidamente en la administración que tenía a cargo Samuel Hernández Cruz, con el paso de los días el servidor público buscó se le pagaran las prestaciones que le correspondían por los años de servicio que otorgo al municipio, sin embargo la respuesta del ex alcalde fue que por su edad no era apto para otorgar el servicio a la ciudadanía.



Ismael junto con sus compañeros de corporación que se encontraban en la misma situación interpusieron la demanda ante el tribunal de lo contencioso administrativo, para hacer valer su derecho como trabajador, sin embargo el hoy occiso comenzó a tener problemas de salud y por no contar con los recursos económicos, no pudo llevar a cabo su tratamiento y su estado de salud fue empeorando.



Cabe hacer mención que el pasado 3 de Noviembre el exempleado municipal, fue informado que la demanda laboral la habían ganado y que esperaban que en los próximos días llegaran a un acuerdo con las autoridades municipales para que les fuera cubierto el pago que le correspondía y pudiera atenderse con algún especialista.