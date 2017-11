Veracruz recurre a espectaculares contra JDO porque con MAYL no tiene nada qué informar, afirman

Tomado de redes sociales / Agencia Imagen del Golfo2017-11-12-22:58:01 Imagen del Golfo

Durante el primer informe de labores del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, no tiene nada que informar, ni mucho menos grandes propuestas, indicó el abogado y director del despacho Ordóñez Ordóñez y Téllez, Abogados Asociados S.C, Fidel Guillermo Ordóñez Solana.



Fidel Ordóñez, expresó que es por ello que el gobierno estatal, utilizó los espectaculares en contra del exgobernador Javier Duarte y de su esposa Karime Macías, porque no tiene nada que informar.



Entrevistado expresó que no existen obras “ni siquiera decentes”, que vayan de acuerdo a lo que los contribuyentes veracruzanos deben exigir por su dinero.



Cabe hacer mención que el próximo 15 de noviembre el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, rendirá su primer informe de labores, de acuerdo a lo estipulado por la Constitución política del estado de Veracruz.



“No espero nada, porque no hay nada que informar, no espero escuchar grandes propuestas porque no hay obras grandes que se estén haciendo en Veracruz, ni observar construcciones de obras escolares, ni que exista algo congruente y decente con lo que el contribuyente veracruzano quiere por su dinero. No hay nada que esperar”.



Dijo que si bien a Yunes Linares, se le dio la oportunidad como veracruzanos para que hiciera algo importante en el ámbito político y social, a casi un año de gobierno “no hay nada que esperar”.



Para finalizar expresó que “el 15 de noviembre pasará el día normal y cotidiano como cualquier 15 de noviembre”.