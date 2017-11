‘Marichuy’ llama a veracruzanos a visibilizar problemática de indígenas

Con el convencimiento de que sólo la organización es la base para construir algo nuevo, la vocera del Concejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, exhortó a la población de esta zona centro de Veracruz a pensar más allá del 2018, ya que se espera haya mucha represión.



Ante un centenar de personas que la recibieron en las instalaciones de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), la aspirante a la candidatura independiente a la Presidencia del país refirió que luego de varias reuniones vieron que los problemas de las comunidades eran cada vez peores, con más muertos y más encarcelados, despojo de sus tierras y más contaminación y enfermedades.



"Ahí reunidos los hermanos del EZLN nos propusieron participar en el proceso 2018, porque nos decían lo mismo que sabemos: que los pueblos indígenas ya estaban olvidados, que sólo veían los paisajes, el folklore, pero no los problemas de fondo", expuso.



Entonces, continuó, la idea es visibilizar a los pueblos y sus problemas, para organizarse y afianzarse a nivel nacional, y en eso estuvo de acuerdo la mayoría de 523 comunidades.



"Este trabajo va mucho más allá de una firma o de votos. Llevamos muchos problemas con las firmas, nos van a poner trabas, no nos van a dejar llegar, pero lo importante es que se va a lograr la organización, que es lo principal", apuntó.



Llamó a los presentes a pensar en cómo van a sobrevivir después del 2018, porque habrá mucha represión derivada del despojo de las tierras.



Marichuy destacó que de este proceso, con el apoyo de los concejales tendrá que salir una gran organización, con la sociedad unida para acabar con el sistema que quiere desaparecerlos.



"No hay otra salida, tenemos que olvidarnos que estamos peleados y más en estos tiempos electorales", señaló.



Tras su llegada, Marichuy y la comitiva que la acompañaba se tomaron un tiempo para comer, mientras los asistentes veían un documental sobre el EZLN.