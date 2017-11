Camión colisiona contra un tráiler cargado con unidades de agencia en la Xalapa-Veracruz

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-12-01:47:55 Veracruz

Un accidente entre dos tráilers de carga ocurrido en la carretera federal Xalapa-Veracruz, dejó como saldo cuantiosos daños materiales en una camioneta último modelo que era transportada por una de las dos unidades.



Esto sucedió la tarde de este sábado en la mencionada autopista a la altura de la desviación hacia la zona conocida como Oluta, donde un tractocamión sin remolque choque por alcance contra una "nodriza"que transportaba vehículos nuevos de agencia.



El responsable fue el conductor del tractocamión marca Kenworth color blanco con razón social Trip Mexicana SA de CV, el cual iba sin carga, solo llevaba el muelle de la plataforma.



Fue el propio conductor quien manifestó que por evitar no llevarse a un motociclista, el remolque se coleó y alcanzó a golpear la segunda unidad de carga y a su vez a la camioneta último modelo.



Se dijo que la segunda unidad era también marca Kenworth, color gris, con razón social CSI, económico 1014, tipo nodriza, el cual transportaba camionetas último modelo, dañándose con el fuerte golpe una camioneta marca Jeep, tipo Compass, color blanco, la cual era transportada en el remolque.



Efectivos de la Policía Federal preventiva división caminos acordonaron el área y dirigieron las maniobras para remolcar el vehículo dañado hacia la empresa de dónde salió originalmente.



En el lugar no fue necesaria la presencia de paramédicos ya que no se registraron personas lesionadas, únicamente la circulación se vio parcialmente afectada tras el cierre del carril.