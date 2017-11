Aparatosa volcadura en la Santa Fe-San Julián Tweet Durante la madrugada del sábado se registró una aparatosa volcadura sobre la carretera federal Santa Fe-San Julián, luego de que el conductor de un vehículo particular compacto perdiera el control del mismo Veracruz - 2017-11-11 19:32:29 - Sergio Aldazaba / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-12-01:32:59 Veracruz Durante la madrugada del sábado se registró una aparatosa volcadura sobre la carretera federal Santa Fe-San Julián, luego de que el conductor de un vehículo particular compacto perdiera el control del mismo.



Alrededor de la medianoche fue cuando automovilistas que circulaban por la zona atestiguaron el accidente y detuvieron su marcha para ayudar al conductor accidentado y dar aviso al 911.



El accidente ocurrió a la altura de la localidad denominada Villarin, por donde circulaba el vehículo de la marca Nissan tipo Tiida color blanco, cuyo conductor manejaba en aparente exceso de velocidad.



Se dijo qué perdió el control del volante y ya no pudo frenar, por lo que volcó y terminó con las llantas hacia arriba sobre la carpeta asfáltica, mientras otros automovilistas se acercaron momentos después.



Socorristas de la Cruz Roja de Veracruz fueron quienes recibieron el Llamado de emergencia y se trasladaron al lugar de los hechos para brindarle los primeros auxilios al conductor que quedó golpeado.



Luego de brindarle los primeros auxilios, los paramédicos trasladaron al agraviado en una ambulancia a un hospital donde su estado de salud fue reportado como estable pese al aparatoso accidente.



Elementos de la Policía Federal división caminos arribaron momentos después para tomar conocimiento de los hechos y luego de realizar las diligencias pertinentes ordenaron el aseguramiento de la unidad para retirarla al corralón. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

