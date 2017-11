Llama Rocío Nahle a acabar con fiscales 'carnales' en Veracruz

La diputada federal Rocío Nahle García exigió acabar con los fiscales “carnales” al acusar que el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, “invita” a declarar a los diputados sobre temas políticos en lugar de buscar y detener a los criminales.



Luego de la inauguración de la casa de enlace legislativa de los diputados federales de Morena en la capital, criticó que Jorge Winckler haga un uso político de sus atribuciones en lugar de perseguir a los delincuentes.



"Que el fiscal se dedique a andar buscando a los delincuentes porque ahora se dedica a estarnos mandando invitaciones, porque dicho de paso no tiene personalidad jurídica para citarnos a una invitación", criticó.



En ese tenor, dio a conocer que enviarán una solicitud al Congreso del Estado para que exhorte al fiscal a trabajar en el ámbito de sus competencias.



Acusó que la figura mediante la que él pretende convocarlos a declarar no existe legalmente pues recordó que los diputados federales gozan de fuero y no pueden ser llamados ante la justicia.



"Somos diputados federales y tenemos fuero; no hay porqué nos tenga que citar. Con el estado incendiado y debe andar buscando a los delincuentes en lugar de estar metido en asuntos políticos, es un irresponsable (...) basta de tanto fiscal carnal", apuntó.



Por otra parte, la diputada de Morena, remarcó que el Congreso del estado debe vigilar el uso y destino de casi ocho mil millones de pesos que la Federación aprobó para el estado en el 2018.



Y es que sostuvo que se trata de recursos de "libre uso" que podrían ser utilizados en las campañas electorales.



"Ya conocemos a los gobernadores y el de aquí no será la excepción, se tiene que meter una fiscalización muy fuerte. Los diputados tiene que hacer una supervisión adecuada y ver que estos ocho mil millones de pesos que vienen abiertos para qué se van a utilizar", abundó.