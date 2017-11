Tres jugadores del Tri causan baja y no estarán ante Polonia Tweet Ciudad de México - 2017-11-11 18:58:31 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-12-00:59:37 Ciudad de México Las bajas no dejan a Juan Carlos Osorio. (Foto: Imago7) Las lesiones siguen afectando a la Selección Mexicana que está realizando una gira por Europa donde ya enfrentaron a Bélgica y el lunes se medirán a Polonia en la ciudad de Gdansk.



Javier Hernández, Edson Álvarez y Héctor Herrera, salieron lesionados en el juego ante los Diablos en el que el Tricolor sacó un empate a tres goles con un doblete de Hirving Lozano y un penal bien ejecutado por Andrés Guardado.



Chicharito tuvo que salir de cambio en el segundo tiempo al sentir unas molestias en la parte posterior del muslo izquierdo. Si bien el atacante salió por su propio pie, tuvo que irse directo al vestidor para ser evaluado por el cuerpo médico.



Álvarez también sufrió molestias en el tobillo izquierdo, luego de una jugada en el medio campo donde a pesar del dolor continuó jugando por algunos minutos y después tuvo que volver a la banca, pues tenía apenas algunos instantes de haber ingresado al encuentro.



Por su parte Herrera, quien jugó todo el partido ante los belgas presentó algunas molestias musculares al término del mismo y los médicos de la Selección decidieron no arriesgarlo.



Los tres jugadores ya no hicieron el viaje rumbo a Polonia, por lo que regresaron a sus clubes para que terminen de ser evaluados y comiencen con sus respectivas recuperaciones.









