Reñido campeonato de Tae Kwon Do en Coatzacoalcos Tweet Coatzacoalcos - 2017-11-11 18:49:02 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-12-00:49:46 Coatzacoalcos Con la participación de más de 600 competidores de los estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz, este fin de semana se llevó a cabo el primer campeonato regional de Tae Kwon Do “Copa Dragones DIF”, organizado por el sistema DIF Coatzacoalcos, con el respaldo del Gobierno Municipal a través de la Dirección Municipal del Deporte (Dimude).



Durante el encuentro deportivo desarrollado en el Gimnasio 20 de Noviembre, a nombre del alcalde, Joaquín caballero Rosiñol, el regidor Juan Pablo Sosa González, con la comisión de deportes, destacó el impulso que durante la presente Administración Municipal se le dio a acciones que conllevan a la niñez y juventud a desarrollarse dentro de un ambiente sano.



Ahí mismo, la presidenta del DIF Coatzacoalcos, Cristina Cházaro de Caballero; el director general del DIF, Juan Carrera Molina; y el regidor Juan Pablo Sosa González, recibieron reconocimientos y medallas por su destacada labor en la promoción del deporte en este municipio.



Durante su intervención, Carrera Molina además de dar la bienvenida a los participantes, los felicitó por practicar esa disciplina que les permite aplicar estrategias de defensa personal en caso de ser necesario, e incluye también una formación con valores humanos.



Asimismo, reconoció la labor del profesor de la escuela de Tae Kwon Do “Academia Nacional Dragones DIF”, Jesús Ferman García, Cinta Negra 5° Dan y la participación del profesor Manuel del castillo Ávila, Cinta Negra 5 Dan, ambos como responsables de la justa deportiva.



Estuvieron presentes: el regidor cuarto, Felipe Ángel Hernández Pulido; el director de la Dimude, Silviano Delgado Valladolid; el director de Fomento Deportivo del DIF, Marco Aurelio Flores Ornelas; el delegado de Sedesol, Manuel Cabanas Celaya, y autoridades militares. Facebook

