Poniatowska debe retractarse: sociedad istmeña

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-12-00:39:03 Acayucan El profesor Juan Manuel Cabrera, presidente de la Sociedad istmeña de San Diego de Alcalá y su esposa, en la noche de gala de esta festividad

El profesor Juan Manuel Cabrera, presidente de la Sociedad istmeña de San Diego de Alcalá, cuya festividad en Acayucan es la más grande e importante de la comunidad oaxaqueña; dijo que la escritora Elena Poniatowska Amor debe retractarse de sus expresiones despectivas que hizo hacia la mujer juchiteca a quien llamó Panzonas y mensas como efecto del alto consumo de la cerveza.



Entrevistado en el marco de la noche de gala de las fiestas de San Diego de Alcalá, en la que precisamente las mujeres istmeñas conviven con un alto consumo de cerveza; el dirigente de la sociedad afirmó que son expresiones desafortunadas que ofenden a la mujer oaxaqueña que se caracteriza precisamente por su buen don y esfuerzo de trabajo.



Señaló que las expresiones hechas por la famosa escritora no solo son desafortunadas si no también despectivas, por lo que a lo menos, Elena Poniatowska debía retractarse y dirigirse con respeto hacia las mujeres de Juchitan.



“No entendemos porqué lo mencionó de esa manera y se dirigió a de esa manera a nuestras paisanas”, sostuvo.



“Las expresiones son claras, tienen un significado burdo y ofensivo. Creo que no le costaría mucho retractarse y dirigirse con respeto hacia las mujeres del pueblo de Oaxaca”, aseveró el profesor Juan Manuel Cabrera.