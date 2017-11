Preocupa consumo de drogas en menores de edad; va en incremento

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016- 2017 las adicciones incrementaron principalmente entre niños y jóvenes de 12 a 17 años de edad.



De acuerdo al estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI) este es un factor preponderante de violencia, por lo cual las estrategias deben contemplar la reducción de consumo de drogas, alcohol y tabaco, señaló Wendy Nayen, organizadora del evento Evoluciona Veracruz.



Anunció que este sábado 11 de noviembre a las 6 de la tarde en la Macro plaza del Malecón de Veracruz realizarán un evento musical como parte de los esfuerzos por alejar a los jóvenes de los vicios.



“Los atraemos con la música, tenemos Stand, tenemos gente para captar chicos y mostrarles que hay otras cosas, otras situaciones que pueden vivir que no son las drogas, que no es el alcoholismo, que hay otro tipo de vida al que ellos pueden acceder. Es música con sentido, los chicos son cristianos pero es música de alabanza, te da un mensaje para mejorar tu vida”.



De acuerdo a la encuesta el consumo de drogas, tabaco y alcohol pasó de 7.8 por ciento en 2011 a 10.3 por ciento en 2016.



La entrevistada insistió en que debe atenderse el problema o no habrá resultados favorables en el combate a la inseguridad.



“Me doy cuenta de lo que sucede en nuestra ciudad, jóvenes muertos, mucha violencia y entonces me doy cuenta que necesitamos como sociedad hacer algo, que no podemos esperarnos a que las autoridades sean las que hagan todo, tomamos acción de esto e iniciamos este proyecto que buscamos restaurar la vida de los jóvenes, que ellos tomen una decisión de cambiar su vida”.



Hizo énfasis en que todos deben sumarse a las acciones contra la violencia pues el gobierno no podrá solo.