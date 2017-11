Pese a debilidades del PRI, buscará Yunes Zorrilla candidatura

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-11-15:58:51 Veracruz

El senador José Francisco Yunes Zorrilla buscará la candidatura del Partido Revolucionario Institucional para el periodo electoral 2018 pese a la opinión social que el partido tiene en el estado de Veracruz, declaró durante su visita al corporativo IMAGEN del Golfo.



“Estamos ya muy cerca de los tiempos electorales, como lo he dicho, vamos a buscar la candidatura del PRI con base a trabajo y evidentemente en el entendido de que quien enarbole esta expresión política comprometida con el desarrollo de Veracruz tendrá que ser el que más méritos tenga para poder tener ese privilegio”, dijo en entrevista.



Yunes Zorrilla aseguró que los señalamientos contra los personajes que hacen política abanderados por esta organización han sido injustos y que él tiene convicción y calidad moral.



“Enarbolar en momentos sumamente complicados, en medio de generalizaciones que nos alcanzan a todos injustamente pero con la claridad de que hay proyectos, de que hay convicción, de que hay calidad moral para poderle dar a Veracruz por sus propios méritos –cosa que no ha sucedido- el tamaño, el alcance y el dinamismo que merecen los veracruzanos”, aseguró.





>> Comprometido y honesto



El priista veracruzano enfatizó que el Partido Revolucionario Institucional debe reconocer la carga de opiniones en contra que ha ganado en la entidad veracruzana y debe esforzarse por encontrar un personaje comprometido y honesto que represente al organismo.



A pesar de la debilidad del partido en el estado de Veracruz, donde en el Congreso del Estado dos diputados abandonaron su bancada para darle la mayoría en el pleno al Partido Acción Nacional, Yunes Zorrilla respondió que estos personajes ya no se encuentran militando y que los priistas están unidos.



El estado de Veracruz tiene un déficit financiero que se ha arrastrado por sexenios. En esta ocasión, en coincidencia con el inicio del periodo electoral 2018 el Gobierno de la República ha decidido incrementar los recursos de libre disposición para Veracruz.



Esta acción, descartó el senador de la República que se trate de un pacto político o de intereses del Gobierno Federal enfocados a recuperar la entidad veracruzana el próximo año.



“En este presupuesto, en recursos de libre disposición, que son los que se pueden utilizar para saldar el déficit como el que tiene Veracruz, se logra una cantidad casi del déficit, 7 mil 500 millones de pesos que de manera extraordinaria y de manera como excedente se acaba de aprobar ayer. Se va a resolver el déficit de Veracruz porque le va a mandar la federación a Veracruz la cantidad que le hace falta para poderlo cubrir. No veo mayor mérito ni mayor esfuerzo.



“A mí me parece que más que otra cosa es darle a Veracruz el lugar y el nivel que tiene en el arreglo federal”, respondió.





>> Apoyo federal



Yunes Zorrilla explicó que si el apoyo del Gobierno Federal no llegó antes a Veracruz fue porque los recursos no estaban aprobados para este propósito.



“Lo que se está haciendo en este momento es precisamente con la ley en la mano habilitar esos recursos, no para un rescate financiero sino para acompañar la solución de problemas administrativos que por su propio mérito las administraciones veracruzanas no pudieron resolver.



“Si hubiese tenido intencionalidad política este apoyo hubiera llegado dos años, tres años o seis años antes. Se está ayudando a un gobierno que no es priista y se le está permitiendo a un gobierno no priista poder salir a decir que está resolviendo el tema que anteriormente no se pudo resolver”, respondió en entrevista el aspirante a la gubernatura del estado de Veracruz.