Cobraba Edel Álvarez 7.5 millones de pesos a Duarte de Ochoa

El columnista de Notiver, Esaú Valencia Heredia, apunta en que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEV), Edel Álvarez Peña, amigo personal del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, cobraba por convenios de publicidad para su periódico El Liberal de Coatzacoalcos 7.5 millones de pesos mensuales durante los años de la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa.



También se refiere que cuando fue magistrado revocó la sentencia de 38 años y dos meses de cárcel a “El Silva”, quien presuntamente fue el asesino de la periodista de la revista Proceso, Regina Martínez.



Para evitar el enojo del gobernador de lo que había hecho se fue de vacaciones, a fin de que nadie lo localizara y apagó su celular; el ejecutivo estatal en turno lo acusó de traición a la confianza que en él había depositado.



La magistrada Concepción Flores Saviaga, acusa de común acuerdo con sus compañeros homólogos que se ha violentado el derecho laboral por los nombramientos del nuevo presidente de jueces que no reúnen el perfil, ni cumplen con los requisitos, y no tienen ninguna experiencia, más que ser amigos del nuevo jefe.



También ha sido acusado por la diputada Maryjose Gamboa de no atender a los colectivos de los desaparecidos.