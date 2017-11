UEFA suspende a Evra y Marsella lo despide

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-11-01:57:32 Francia

La Comisión de Control y Disciplina de la UEFA suspendió al jugador del Olympique de Marsella Patrice Evra hasta el próximo 30 de junio de 2018, por lo que no podrá participar en ningún partido de competencias europeas, además de multarlo con 10 mil euros.



Por su parte, el Marsella anunció la rescisión amistosa "con carácter inmediato" de Evra, el club destacó que el jugador cometió un error "irreparable" que no se justifica por "las provocaciones indignas de aficionados".





Asimismo, el Marsella señaló que por su experiencia, Evra debía tener un comportamiento ejemplar "que inspirara a los jóvenes".



"En ese contexto ya no se dan las condiciones para que Patrice Evra cumpla su misión de forma serena y sobre todo eficiente. Las dos partes acordaron cesar su colaboración de común acuerdo", agregó el equipo.



El lateral francés fue expulsado en el calentamiento del duelo de la cuarta jornada de Europa League jugado en Portugal contra el Vitoria, luego de que el jugador, al escuchar comentarios de un aficionado, soltara una patada en la cabeza.



Debido al mal comportamiento de Evra, el árbitro decidió excluirlo por lo que le mostró la tarjeta roja y el jugador abandonó el terreno de juego.