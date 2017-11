Entrega gobernador 6 aulas educativas en Las Choapas

Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-11-00:15:02 Agua Dulce El gobernador en su gira por las Choapas en la entrega de aulas educativas.

Este viernes, como parte de su gira de trabajo por el sur de Veracruz, el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, entregó seis aulas en la escuela primaria, Jaime Torres Bodet en dónde lo acompañó el alcalde de este municipio, Marco Antonio Estrada Montiel y varios funcionarios.



En su discurso, el mandatario estatal señaló que en Las Choapas también se reforzará la seguridad pública y resaltó que existen varias peticiones de los pobladores de la zona rural para que los caminos y puentes de esa zona sean rehabilitados ya que es uno de los municipios con mayor territorio en el estado de Veracruz.



Aseguró que éste municipio presenta uno de los índices más altos en rezago educativo en el estado, por lo que destacó que trabajará junto al secretario de educación para reforzar ésta área, debido que faltan aulas dignas para los niños y jóvenes.



Cabe destacar que como en toda su gira por el sur del estado, este viernes el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, no dio respuestas y “esquivó” las preguntas expresas de los reporteros quienes lo cuestionaron sobre la inseguridad que impera en éste municipio.



Se limitó a señalar que regresará a finales de noviembre para establecer e implementar programas de seguridad pero no aclaró las estrategias integrales que se activarían para disminuir los actos delictivos que se registran en territorio choapense



Minutos antes de las 16:00 horas, el gobernador a bordó su helicóptero, no sin antes llevarse cientos de peticiones de choapenses quienes reclamaban la rehabilitación de caminos, seguridad educación e incluso hasta los taxistas le reclamaron por el empadronamiento, ya que dijeron no soportan tantos impuestos.



Por último, la clase política local, destacó, que Yunes Linares, logró lo que hasta el momento no había ocurrido, que tanto el presidente municipal en funciones, Estrada Montiel y el alcalde electo, Miguel Ángel Tronco Gómez, compartieran el mismo escenario de manera pública e incluso con ánimos de camaradería.