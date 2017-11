Exigen a Yunes Linares poner alto a la inseguridad en Coatzacoalcos y hasta que se encomiende a Dios

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-10-23:09:03 Coatzacoalcos

Ante la ola de violencia que se ha desatado en la ciudad de Coatzacoalcos, los mismos ciudadanos entrevistador por Imagen del Golfo, piden al gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, mayor seguridad para la población y coinciden que los índices delictivos no han bajado, que por el contrario de un año a la fecha se han incrementado los asaltos, robos, secuestros y ejecuciones en este municipio.





¿Si tuvieran la oportunidad de platicar con el Gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, que le diría o que le pediría?



“Yo le pediría al gobernador seguridad para el pueblo, porque es lo primordial, si hay seguridad tenemos todo, las empresa no vienen a ponerse en la ciudad porque se ha vuelto muy peligroso vivir aquí, el dijo que acabaría con el problema de la violencia, pero hasta el momento no hemos visto nada en concreto, puras mentiras que acabaría, por el contrario se ha ido incrementado mucho más por todos lados, hay días que no hay pasaje, la gente si no tiene nada que hacer en la calle, no sale, la inseguridad nos rebaso” Jaime Orozco, de oficio taxista.



Javier, un joven empleado comentó: “Le diría que apoyara más al pueblo, la gente le cuesta mucho trabajo conseguir empleo, la ciudad se ha vuelto muy insegura por donde andes, no estamos a gusto con esta situación, estamos cada día peor que como estábamos antes, ojalá que si ponga un alto”.



“Si lo tuviera enfrente, le diría que no hay trabajo, que las ventas están muy malas, queremos que Coatzacoalcos prospere, hay mucha corrupción, delincuencia, gracias a Dios no me ha tocado, vendo tamalitos, no es mucho lo que saco, así que nada que robarme”, apuntó Fanny, comerciante del centro de la ciudad.



Don Gilberto Salgado, comerciante ambulante externó, “Que controle la delincuencia, ‘pasu mecha’, es mucho lo que estamos sufriendo, ya no salimos con gusto de la casa, sino con miedo; peor para uno que es viejo, no puedes andar con confianza, nos atacan y no podemos defendernos, siempre me he dedicado al comercio, pero ahorita casi no saco ni para comer, la gente no compra como antes, no se si no hay dinero o de plano tienen miedo de salir de sus casas, la inseguridad no deja en paz a uno, nunca habíamos visto y vivido algo así y mire que tengo años vendiendo en este lugar”.



“La verdad quiero decirle al Gobernador que busque de Dios para tener sabiduría y seguir gobernando, es la única salida que tenemos, el que tiene a Dios va a gobernarnos justamente con justicia, tienen los que nos representan pensar en los que no tienen y no llevar agua a su molino, sobre la inseguridad que estamos viviendo, ojala se pusieran en los zapatos de la gente y sientan en carne propia el sentir de quienes lo estamos padeciendo y sufriendo, le pido a Yunes, que trabaje más y que busque o implemente estrategias para acabar con esto, clamamos por que regrese la paz a Coatzacoalcos”, señaló Susana Sánchez, ama de casa.