Abre INE investigación por empresas fachada de AN Veracruz

El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una investigación a fondo en el caso de las empresas fachada utilizadas por el Partido Acción Nacional (PAN) Veracruz, con el que justificó al menos ocho millones de pesos en las campañas 2017.







Luego de que la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) de México, descubriera cómo Acción Nacional de Veracruz utilizó una empresa fachada para justificar gastos de campaña de 50 candidatos a alcalde en el proceso electoral de Veracruz, el INE confirmó que sigue de cerca el caso.







ONEA comprobó cómo el PAN contrató el 2 de mayo a una firma sin que ésta tuviera registro vigente en el Padrón Nacional de Proveedores. La empresa se dio de alta el 19 de mayo, siete días después de la fecha límite que marca la ley para hacerlo.





Tampoco tiene registro vigente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del que se dio de baja el 31 de marzo del año 2016, por lo que no tiene registrados empleados, ni equipamiento para dar el servicio facturado al PAN de Veracruz.





En respuesta a una solicitud de información mediante entrevista, el departamento de Comunicación Social del INE envío una respuesta solicitando más tiempo para la misma, debido a la apertura de su propia investigación.





“En la Unidad Técnica de Fiscalización me han solicitado que esperemos porque el INE está haciendo su propia investigación y no queremos exonerar públicamente o confirmar alguna irregularidad sin tener todos los elementos”, argumentó el área que dirige Rubén Álvarez.





La Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, confirmó que su Unidad Técnica de Fiscalización trabaja horas extras esta semana para poder fijar su postura respecto a las irregularidades en este proceso.





La empresa investigada es una de las 400 a las que el PAN de Veracruz confirmó ante el Órgano Público Local Electoral (OPLE) y presenta cruces de información sospechosa con la firma Argos Outsorcing según datos del SAT.







Argos Outsorcing S. de R.L, es una de las más de 250 empresas etiquetadas como fantasma por esa institución en el Anexo 1 del oficio número 500-05-2014-37003 de fecha 31 de octubre de 2014 y que se confirmó fue utilizada en la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, para desviar recursos.





Luego de los constantes descubrimientos en torno a la forma sospechosa de operar de la empresa y constatar que no aparecía en cuatro direcciones distintas, el martes y de noviembre se instaló una oficina en la ciudad de Veracruz, de forma sorpresiva para los vecinos de la calle Antonio García Gómez Número 1009-A, Reserva Tarimoya 2, del puerto de Veracruz.





PIDE MORENA FORMALMENTE QUITAR REGISTRO A PAN VERACRUZ





El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitó formalmente ante el INE el retiro del registro de Acción Nacional en Veracruz, debido a que el partido y 50 candidatos a alcaldes firmaron un contrato con una empresa que no cumple con requisitos de ley para prestar sus servicios en el proceso electoral 2017 en el estado.





El representante legal de Morena en Veracruz, Rafael Carvajal Rosado, solicitó una revisión exhaustiva de las operaciones financieras de la empresa fachada que usó en los últimos dos procesos electorales de 2016 y 2017 en la entidad.





Morena emprendió tres acciones legales esta semana por el tema PAN Veracruz-Tornado, demandando ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.