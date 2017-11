IMSS tiene una deuda de 2.5 billones de pesos: Arriola

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene una deuda de 2.5 billones de pesos por el régimen de pensiones y jubilaciones de ex trabajadores, lo que representa un riesgo para la viabilidad financiera a largo plazo del Instituto, advirtió su director general Mikel Arriola



Peñalosa.



Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, Arriola Peñalosa explicó que el Instituto tiene una deuda de 12 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, de 2.5 billones de pesos, por las pensiones y jubilaciones de extrabajadores.



Indicó a partir del 2018 el gasto en pensiones crecerá 10 mil millones de pesos, por lo que se debe encontrar el espacio para “acomodar” esa presión del gasto.



Destacó que se requiere hacer un manejo del gasto “astringente”, a fin de mantener la disciplina financiera, la cual de continuar como se ha desempeñado en los últimos años se podría llegar a 2035 con “buenas finanzas”.



“Yo podría pedirles que, por lo menos de aquí al 2035 que enfrentamos todos los años incremento, más o menos de 10 mil millones de pesos en el costo de nuestras pensiones, no generarle al IMSS más obligaciones adicionales, sin señalar fuente de fondeo, para que podamos llegar al 2035, donde deja de subir, con suficiencia”, expresó.





Viabilidad hasta el 2020





El director general del IMSS resaltó que a partir de la implementación de medidas de disciplina financiera y control del gasto, por primera vez en 35 años, en 2016 no se utilizaron reservas para financiar al Instituto, además de presentar un superávit de 6 mil 388 millones de pesos, por lo que anunció que la viabilidad del Instituto está asegurada hasta 2020 y de mantenerse el control de gasto y compras eficientes (de que se tuvo un ahorro de 6 mil 493 millones de pesos), podría llegar a 2035.



El Instituto, dijo, ha mejorado su eficiencia recaudatoria y alcanzó ingresos por 262 mil 32 millones de pesos, que representa un crecimiento de 16 % en la actual administración, situación favorable en la que destaca un acelerado proceso de formalización del empleo, que en los primeros cuatro años y 10 meses de esta gestión, alcanza tres millones 133 mil 980 plazas, cifra mayor que la creada en los seis años completos de las administraciones anteriores.





Déficit





Comentó que el cambio en el perfill epidemiológico de la población en el que se ha presentado un aumento en los padecimientos crónico degenerativos, representa un gasto creciente en el sector salud, por lo que el Seguro de Enfermedades y Maternidad enfrenta un déficit de



11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) del 2017, es decir, 2.2 billones de pesos.



“Tenemos que actuar de manera preventiva y no curativa, se acabó el modelo curativo”, enfatizó.