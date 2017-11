Hallan cuerpo flotando en río Playas de Las Choapas

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-10-03:00:49 Las Choapas En estas condiciones fue encontrado el cuerpo del desafortunado sujeto

La noche de este jueves, fue localizado el cuerpo de una persona que flotaba en el río Playas, cercana a la comunidad de Pueblo Viejo.



El cuerpo sin vida, se encontraba boca abajo y vestía un pantalón de color obscuro, no tenía playera y se presume que no era del lugar, debido que no se había reportado la desaparición de ninguna persona.



Hasta las 20:00 horas, se esperaba el arribo de las autoridades ministeriales, así como personas de periciales, para que se iniciaran las diligencias de rigor y poder esclarecer su identidad, debido que hasta éste jueves se mantenía en calidad de desconocido.