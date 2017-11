Crece en Acayucan número de funerarias

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-10-01:25:22 Acayucan Aunque la empresa Funerales Osorio e hijos es la única que desde hace más de dos décadas apoya a los servicios periciales en el traslado de las víctimas de la violencia, son pocos los que al final les da el servicio. Los familiares de los muertos prefieren buscar otras opciones

Aunque en opinión suya no es a causa de la ola de violencia que se vive en Acayucan; el número de funerarias que existen en este municipio ha ido en aumento en el último año al grado de duplicarse en número.



De acuerdo a informes extraoficiales, de existir hace cinco años solo tres, actualmente son siete sin contar las sucursales que la empresa Funerales Osorio e Hijos ha instalado al ser la compañía con mayor servicio que presta en la zona.



Los principales negocios dedicados a los servicios funerarios son Funerales Osorio e Hijos, San Diego y Funerales Méndez Hermanos, los cuales tienen mayor antigüedad.



Recientemente, hace aproximadamente fue instalado el primer crematorio de la región, llamado Alfa Omega que ahora ya ofrece servicios funerarios como la venta de cajas y una sala de velación.



De igual forma, hace cerca de dos años, se instaló en la calle Moctezuma, Funerales San Juan, propiedad de un ex elemento de la delegación de Transito estatal; y más recientemente lo han hecho Funerales San Antonio, cuyo dueño es un empleado del Hospital de Oluta y Funerales Uscanga, de una familia que tiene el mismo giro comercial en Jáltipan.



Sin embargo, el de mayor crecimiento es Funerales Osorio e hijos, quien de tener un solo establecimiento, actualmente cuenta con cuatro sucursales, uno en Sayula, otro en Juan Díaz Covarrubias, uno más en Hueyapan de Ocampo y finalmente en la calle Miguel Hidalgo que recién inauguraron.



La misma compañía, fundada bajo influencia y enseñanza de Octavio Osorio Benítez, quien tuviera la empresa llamada Funerales Osorio que ya desapareció y que desde hace varios años se denomina Funerales Osorio e Hijos; cuenta con sala de velación y construye lo que será la primera sala de embalsamamiento adecuado.



Por igual la empresa Funerales Méndez hermanos, planea la construcción de una sala de velación.



A este negocio de las velaciones ha pretendido ingresar el Gobierno municipal mediante la creación de una sala para familia de escasos recursos económicos.







NO ES DELINCUENCIA CAUSA DE CRECIMIENTO



De acuerdo con algunos informes obtenidos entre empleados de las funerarias, no es el incremento de homicidios el que ha causado este crecimiento empresarial de las funerarias, si no la calidad de los servicios.



En el caso de Funerales Osorio e Hijos, aunque es la única compañía que apoya a la delegación de servicios periciales con el rescate y trasladados de los cuerpos al anfiteatro, solo proporciona en promedio el 20 por ciento de los servicios a las víctimas de muertes violentas.



El 20 por ciento restante busca otras opciones de servicio más económicos porque el costo, según se dijo, del servicio que presta Funerales Osorio e hijos, es más elevado que el de los demás por la calidad y los beneficios que tiene contratar con ellos, como el de prestar los accesorios necesarios para la velación de los difuntos y la ocupación de vehículos con mejor imagen.





POCOS CREMAN A SUS MUERTOS



A decir de un empleado de la empresa Alfa y Omega que da servicios de cremación en Acayucan, son pocos los que deciden volver cenizas los cuerpos de sus familiares muertos.



Se dijo que a un año de haberse instalado en esta ciudad, los que han decidido cremar a sus difuntos no supera los 20 ya sea por el costo o por las costumbres.