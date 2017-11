En octubre 3 mil 300 familias minatitlecas se quedaron sin Seguro Popular

En el mes de octubre en Minatitlán dieron de baja a 3 mil 300 beneficiarios del Seguro Popular que no cumplieron con su re afiliación, a fin de mes 4 mil 800 más podrían quedarse también sin el acceso a los servicios universales de enfermedades que amplió su catalogo entre los que destaca los estudios subrogados y el traslado en ambulancia.



Así lo reveló la licenciada Laura Valencia Pérez, encargada del modulo que se encuentra dentro del Hospital General, al manifestar que siguen las bajas porque no hicieron la renovación de su seguro que fueron en cifras de enero y febrero. Enlisto que ya vienen diciembre y con ello una meta por cubrir para no ser cancelados.



Por lo que hizo el exhorto principalmente a las colonias; Playón Sur, Buena Vista, Insurgentes y Ejido Tacoteno, estas dos últimas donde tienen un promedio de mil familias registradas y que no están acudiendo. En el caso de la Tacoteno, a pesar del llamado que les hacen mediante el centro de salud.



Resalto la importancia “ahorita se les hizo un anexo al catalogo universal de enfermedades, estamos incluyendo todas la enfermedades y estudios subrogados”, lo que representa un mayor a las familias del Seguro Popular. Inclusive lo que es el traslado en ambulancia ya lo están cubriendo a otras instituciones de primero, segundo y tercer nivel.



Valencia Pérez refirió que anteriormente tenían la carencia de estudios laboratoriales, de tratamiento, por lo que el nuevo gobierno amplió su catalogo universal y a su vez dio la entrada a mas empresas subrogadas para el consumo de lo que cubre el seguro y que el sistema de la Secretaria de Salud esta carente, “se les está abriendo esa puerta para que reciban sin ningún costo”.



La entrevistada hace el llamado para que se integren al seguro, acudiendo al modulo que se encuentra en el Hospital Civil “el tramite no dura ni 5 minutos”, presentando en copia su comprobante de domicilio , credencial de elector, CURP y el F1 en el caso de estar dentro del programa Prospera.



Asimismo anuncio que dos brigadas en Minatitlán están visitando domicilios para aquellas personas que no puedan salir, a su vez entregando póliza nueva del seguro popular.





PUEDEN INCORPORARSE NUEVAMENTE



Para los que todavía no cuentan con Seguro Popular y los que ya les fueron canceladas la convocatoria sigue abierta y pueden acudir de nueva cuentan a afiliarse, cumpliendo con los mismos trámites y los mimos documentos.