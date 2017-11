Cambio de gobierno no será una amenaza, asegura director general de Braskem-Idesa

Heder López Cabrera / Agencia Imagen del Golfo2017-11-09-21:40:39 Coatzacoalcos Stefan Lepecki, director general de Braskem-Idesa

El director general de Braskem-Idesa, Stefan Lepecki, descartó que las campañas electorales generen problemas para la operación de este complejo, esto al referirse a la virtual candidatura de Andrés Manuel López Obrador por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



“Cualquiera que sea el partido político, cualquiera que sea el presidente electo va a tener un conocimiento a conciencia de lo que es relevante y positivo para el país...Yo no veo que las direcciones políticas ‘A’, ‘B’ o ‘C’ vayan a cambiar esto”, confirmó en entrevista para Imagen del Golfo al ser abordado en el marco de la Feria Plastimagen 2017.



En ese sentido Stefan Lepecki precisó que la confianza en México es fuerte y que antes de Braskem-Idesa el 70% del polietileno consumido en el país venía de Estados Unidos, balanza que se ha equilibrado generando estabilidad operativa y empleos, lo cual debe conjugarse con una correcta política industrial.



“Braskem-Idesa fue un proyecto financiado por entidades financieras muy importantes del mundo... Son entidades financieras fuertes, formadoras de opinión que están financiando inversiones en todo el mundo entonces hay que demostrar a toda esa comunidad que sí es posible hacer en México seguir trayendo beneficios y eso no depende de partidos políticos, depende de una política industrial adecuada en beneficio del país”, explicó el director general de Braskem-Idesa.



De tal forma que el director de esta empresa afirmó que no ve riesgos con la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República si éste fuera favorecido en las elecciones de 2018.



Por otra parte, el director general de Braskem-Idesa comentó que los principales retos a seguir a más de año y medio de operación son la seguridad en el traslado de productos y el crecimiento del mercado.