Cámaras delatan a quien abandono a bebé en Minatitlán; DIF lo resguarda

Por la pinza que portaba todavía en el muñón umbilical deducen autoridades que el bebé hallado dentro de una cajita de cartón en la calle 5 de Mayo, tenía apenas cuatro días de nacido; el abandono ya fue denunciado ante la Fiscalía Especializada por lo que ya investigan para dar con la o el responsable y pueda ser castigado por la ley. Las cámaras de video vigilancia que tienen en esa zona facilitará el dar con la persona que fue capaz dejar a su suerte a la recién nacido.



Es la Procuradora de los Derechos de Los Niños, Niñas y Adolecentes, licenciada Guadalupe Fernández Méndez y el doctor Eduardo Candelaria Resendez, director del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quienes dar a conocer que la criatura se encuentra a resguardo de dicha dependencia, luego de ser entregado por una mujeres que argumentan que al bajar de su coche ven la caja de donde provienen ruidos, al destaparla se sorprenden al descubrir a un bebé enfundado en un mameluco y un cobertor, sin pensarlo dos veces lo levantan y lo llevan a las instalaciones del DIF.



Recibe ellos al niño y lo resguardan, inmediatamente se avoca la procuradora a realizar una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por los delitos que la fiscalía pueda determinar, abriéndose la carpeta de investigación 325/2017.



Al pequeño está recibiendo la alimentación y será canalizado (ayer) con el servicio de enfermería para hacer una valoración integral de talla, peso, descartando que no tenga proceso infeccioso o séptico que no esté deshidratado o con desnutrición.



Sin embargo por la forma en que fue dejado, se presume que el bebe fue bien recibido en una clínica, al no ser dejado en condiciones insalubre o desnudo en situaciones que pusiera en riegos.





CASTIGO PARA LOS RESPAONSABLES



Este lamentable caso está en manos de la Fiscalía, una vez que la fiscal de con el paradero de la madre biológica, determinara la sanción; si es menor de edad podría ser recluido en un Centro de Readaptación Juvenil, porque los menores de también tienen sanciones, pero dependerá de cómo la fiscal lo establezca conforme a derecho.



Y si fuese un adulto el precepto la tiene el código de la materia penal, es una sanción alta “estamos hablando de un recién nacido que fue abandonado y expuesto, porque además según los comentarios de las personas que trajeron al bebe ya tenía hormigas en su ropa”, una situación que como seres humanos consterna expreso Fernández Méndez.



Detalló que si en el caso, una menor auxiliada por un mayor, la responsabilidad recae en dos partes, uno puede ser el actor físico y el otro el intelectual. Añadió “Imaginémonos que ese bebe pudo haber sido mordido por algún animal, algún perro, es un acto sin corazón merece ser castigada por la ley”, reitera la funcionaria.



Destaca que como DIF van a coadyuvar con la fiscalía y policía judicial para que se dé con el paradero de la persona abandono al recién nacido. En el caso de que aparezca la madre para reclamarlo, será a través de un examen de ADN y no un acta de nacimiento para poder acreditar el parentesco.



Mientras tanto buscan el lugar idóneo para que este angelito pueda ser seguir resguardado, bien alimentado para que tenga un buen desarrollo en estos primeros días de nacido.





DESCARTAN SUPOCISIONES



Las investigaciones están “no podemos caer en suposiciones” serán las cámaras de vigilancia que se encuentran en esa zona las que faciliten las averiguaciones.