Ante pésima situación económica hay que voltear al consumo local, sugieren empresarios

Ante la difícil situación económica que se vive es importante que la población le apueste al consumo local de los diversos productos, señaló el industrial Ángel Mendoza Zamora.



Indicó que en la región hay una diversidad de productos, desde alimentos a muebles, pinturas y productos de limpieza y una amplia variedad con una calidad que muchas veces no la tiene artículos similares de otros lugares.



Reconoció, sin embargo, que es cierto el dicho de que nadie es profeta en su tierra y esto hace que si a lo mejor aquí se produce una salsa la gente no la compre, pero sí lo hacen con otra marca comercial que hasta a veces no tiene la misma calidad.



Refirió que ha podido constatar esto con productos y artículos que no tienen gran demanda a nivel local, pero que sí lo tienen en otros estados, como Puebla.



"Aquí los industriales y empresarios estamos preocupados por la situación que se vive y esmerándonos en sacar mercancías de calidad", sostuvo.



Mendoza Zamora resaltó que el sector productivo debe estar innovando y diversificarse porque la situación está crítica y ojalá en la región, ya no el estado, se consuma lo que aquí se produce.



Agregó que hasta con los muebles escolares se busca garantizar la mejor calidad y atender las necesidades que se tienen, por ejemplo con mesa bancos para ese sector de escolares que son zurdos, y que representan un cinco por ciento.



Explicó que mientras más se fortalezca el consumo regional, más circulante habrá en la zona y se fortalecerán y mantendrán los empleos, por lo que la invitación a la población es a privilegiar el consumo de productos locales.