No traerán a Javier Duarte a Veracruz; las audiencias serán en la CDMX

Un tribunal federal determinó las audiencias de imputación que tiene abiertas el ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa, sí tendrán que realizarse, pero en la Ciudad de México.



Lo anterior como parte de las dos causas penales que el ex mandatario tiene abiertas en Veracruz por parte de la juez de Control, Alma Aleida Jiménez.



Fueron los magistrados del Primer Tribunal Colegiado Penal quienes determinaron que las audiencias se deberán celebrar vía exhorto en un juzgado del fuero común de la capital del país.



De acuerdo con REFORMA, cuando sea notificado este fallo, lo cual podría ocurrir a principios de la próxima semana, la autoridad jurisdiccional veracruzana podrá fijar la fecha de las audiencias iniciales.



Dicho medio nacional advierte que el Primer Tribunal Colegiado Penal concedió la suspensión definitiva a Javier Duarte contra los dos mandatos de captura girados por Sosa Jiménez, mismos por los que existía la posibilidad de trasladarlo a Veracruz para sus audiencias.



Ahora con dicha suspensión, una vez cumplimentadas las capturas en el interior del Reclusorio Norte, Duarte afrontará las respectivas audiencias iniciales en un juzgado del fuero común en la Ciudad de México.



Este miércoles los magistrados del Tribunal, Francisco Javier Sarabia Ascencio, ponente del proyecto de resolución, así como Horacio Hernández Orozco y Miguel Sánchez Frías, rechazaron que Duarte sea trasladado a Xalapa para afrontar las audiencias o llevarlas a cabo por videoconferencia.



También negaron al ex Gobernador su solicitud de llevarlas a cabo ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde se encuentra procesado por delincuencia organizada y lavado de dinero, procesos de la Procuraduría General de la República.



Hay que recordar que Sosa Jiménez ordenó las dos capturas de Duarte por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición de servidores, que en principio no ameritan prisión preventiva oficiosa.



Al fallar la revisión 242/2017, el magistrado Sánchez Frías fue el único que emitió un voto concurrente planteando que en el fallo debía prohibirse a la Fiscalía de Veracruz elegir el momento de cumplimentar las aprehensiones.