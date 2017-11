Motociclista se estrella contra camioneta Tweet Presuntamente el conductor del vehículo no respetó la preferencia vehícular Veracruz - 2017-11-08 21:11:03 - Sergio Aldazaba / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-09-03:11:59 Veracruz El conductor del vehículo presuntamente no respetó la preferencia y el motociclista se impactó en su unidad. Un motociclista que viajaba por calles de la colonia Centro de esta ciudad, se estrelló contra un vehículo compacto la tarde del miércoles, por lo que resultó lesionado y requirió los primeros auxilios.



Lo anterior tuvo lugar en la intersección de la avenida Victoria con la calle Sanchez Tagle, donde los conductores involucrados fueron quienes dieron aviso a la central de emergencias para pedir ayuda.



Fue cerca de la 1 pm cuando según testigos, el motociclista circulaba por Victoria cuando al intentar cruzar la intersección el presunto responsable que viajaba en el Chevy le salió al paso y no pudo frenar.



Aparentemente el chofer de esta segunda unidad no respetó la preferencia vehícular y el joven de la moto terminó por estrellarse en el costado izquierdo del vehículo para luego salir proyectado.



Se dijo que el agraviado quedó tendido en el pavimento y refirió sentir dolor en un brazo y un tobillo, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de elementos de la Cruz Roja hasta el punto.



Un técnico en urgencias médicas abordo de una motocicleta de la mencionada institución fue el encargado de atender las lesiones del joven, el cual resultó con golpes en el brazo derecho y pierna izquierda.



Momentos más tarde hizo acto de presencia un perito de tránsito y vialidad para tomar conocimiento de lo acontecido, así como para ordenar el retiro de ambas unidades y poder deslindar responsabilidades. Facebook

Deja tu comentario