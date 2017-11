No quiere IP hacer más gastos con botón de alerta

El presidente de CANACO en Xalapa, Gerardo Libreros Cobos, pidió que la instalación de cámaras de videovigilancia y botones de alerta no implique una mayor carga económica para los comercios formales.



En entrevista apuntó que buscarán un diálogo con los diputados locales para que también sean escuchados tras la iniciativa que presentó el Gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.



"No estamos rechazando de inicio, queremos conocer, saber, cuál el objetivo principal, de salvaguardar los negocios y los clientes pero sin que afecte económicamente y que no sea una carga administrativa más", abundó.



Apuntó que el 70 por ciento de los comercios tienen ya medidas de seguridad como cámaras de vigilancia y el botón de alerta empresarial, aunque es necesario que se aterrice la inactiva de ley enviada por el gobernador.



"Necesitamos saber qué tipo de sanciones porque habla de sanciones también y esto evidentemente implica un desembolso para los comerciantes, para los industriales, para los profesionales que es para los que va dirigido", abundó.