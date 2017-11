Ocurre carambola en el Buenavista

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-09-02:58:29 Veracruz Un Audi quedó entre dos vehículos.

Este miércoles se registró una accidente automovilístico en calles del Infonavit Buenavista, donde un autobús del servicio urbano impactó un vehículo y este a su vez chocó a otro que estaba estacionado.



Lo anterior ocurrió en la avenida Raz y Guzmán minutos antes de las 9 am, justo a la entrada de la mencionada colonia, donde según testigos en el lugar de los hechos, no hubo personas lesionadas.



Quienes presenciaron el incidente señalaron que un vehículo de lujo de la marca Audi intentó salir de donde estaba estacionado, cuando el autobús de la ruta 7 Mercados-Centro no le cedió el paso.



Informaron que el impacto se dio en ángulo luego de que el automóvil compacto intentara incorporarse a la vialidad, pero tras ser golpeado a su vez chocó contra otra unidad de la marca Toyota estacionado.



Esto originó el cierre parcial de la circulación mientras los involucrados llamaron a sus aseguradoras para realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes, por lo que se originó un embotellamiento.



Afortunadamente ninguno de los involucrados resultó lesionado, ya que ambas unidades viajaban a muy baja velocidad, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos que atendieran a alguna persona.