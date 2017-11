Inseguridad 'golpea' a comercios; cierran más de 50 en Coatza

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-09-02:30:50 Coatzacoalcos

A pocas horas de que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares presentara una iniciativa de ley que obligaría al comercio establecido a instalar un botón de alerta y cámaras de videovigilancia, los robos con violencia van en aumento.



La incidencia delictiva en la región ahuyenta nuevas inversiones.



Comerciantes prefieren cerrar que seguir siendo víctima de la delincuencia por cobro de piso, robos y extorsiones



Más de 50 negocios del centro de la ciudad cerraron sus puertas por la inseguridad que prevalece en Coatzacoalcos.



En el primer cuadro de la ciudad, que abarca el perímetro de las calles Hidalgo, Juárez, Zaragoza e Ignacio de la Llave, desde 16 de septiembre hasta Colegio Militar, se pueden leer varios letreros con la leyenda se renta.



Atrás quedaron las aglomeraciones en el centro de la ciudad, hoy varios negocios han bajado sus cortinas, algunos de manera temporal otros definitivamente, porque no existen condiciones.



A partir de las 18:30 horas, la actividad comercial disminuye, incluso la afluencia de personas caminando baja considerablemente por temor a la delincuencia, además en varias cuadras a oscuras.



Comerciantes indicaron que los asaltos se han incrementado en los últimos dos años y que se ha vuelto frecuente que la delincuencia atraque en horas pico.



A pesar del incremento en la incidencia delictiva, los afectados lamentaron que no existan acciones contundente para combatir los hechos delictivos, en particular por parte del gobierno del estado.



Otros que también la están pasando bastante mal, son los empleados de las tiendas departamentales y pequeños negocios del centro, quienes en los últimos meses se han convertido en blanco fácil y han sufrido robos en la entrada y salidas de sus trabajos; el celular el principal botín de los rateros.





OBLIGARÍAN A IP A INSTALAR BOTÓN DE ALERTA



Los propietarios de centros mercantiles de mediano y alto impacto deberán de instalar cámaras de videovigilancia y un botón de alerta enlazados con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), además deberán de entregar toda la información de sus trabajadores a dicha dependencia.



Así lo propuso el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, al presentar el Congreso local una iniciativa de ley que regula los establecimientos mercantiles en materia de seguridad del estado. El proyecto establece que los equipos estarán interconectados a los sistemas del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.