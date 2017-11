Imposible sostener precios de la carta tras subida de gasolina: Nicolás Hernández

Antes que concluya el año, la Industria Restaurantera podría incrementar en un 15 por ciento el precio de sus productos como resultado de una escalada en el precio de los diferentes insumos que trajo consigo el alza al precio de la gasolina y energéticos.



Nicolás Hernández Méndez, empresario de la industria restaurantera lamentó que esta situación esté afectando a todos y al no ser un servicio necesario, el alza en los precios de la carta afectará al cliente y que sus visitas ya no sean tan periódicas.



Durante año y medio, los precios de los platillos, dijo, no sufrieron incrementos que afectaran al cliente, pero el ritmo que el gobierno federal impone al subir gasolinas y combustibles afecta de manera directa, sin mencionar el alza a los precios de la energía eléctrica y gas LP, fuente importante para el funcionamiento de estos negocios.



“A este ritmo es difícil mantener los mismos precios y al mismo tiempo absorber los aumentos al precio del gas doméstico, la luz, legumbres, pastas, carnes y todo lo que se requieren para la preparación de alimentos. Simplemente no es posible”, comentó.



Además dijo que les resulta difícil seguir manteniendo los precios que actualmente están vigentes, pues incluso se ven en la necesidad de sopesar el pago de prestaciones de fin de año y paliar aunque un mínimo, el incremento a los salarios el año entrante.



“Al igual que sucede con todo el sistema productivo, tendremos también que incrementar los costos y sería de un 15 por ciento, lo que tendríamos que aumentar nuestros productos, ya que nosotros al pagar la mano de obra, otro tipo de impuestos, pues también tenemos que incrementar nosotros el costo”, detalló.