Divide a panistas salida de Tomás Trueba

Panistas de Orizaba difieren en puntos de vista sobre la salida de Tomás Trueba Gracián de las filas del Partido Acción Nacional, pero coinciden en que trae su proyecto, que es sano su actuar ante la militancia, pero existen situaciones que se deben corregir para futuros procesos.



Tras el anuncio de la salida de Trueba Gracián, quien fue el primer alcalde panista en Orizaba, en entrevista por separado, Maricarmen Escudero Fabre, ex diputada federal, admitió que al PAN le pesa porque representa el arraigo albiazul de una generación de políticos que marcaron su paso en la política pública de Orizaba y la región.



“Tomás representa el panismo de arraigo y no deja de causar un pesar como panista. Sin embargo es importante tomar en cuenta el pensar de los miembros por que se ha ido afectando el sentir de los panistas de tiempo con la política actual y sus formas de cara a futuros procesos, a lo cual no debemos de hacer oídos sordos”, precisó.



Sobre el mismo tema el ex regidor Emanuel Gómez dijo que el actuar de Tomás Trueba fue congruente pues busca apoyar a Margarita Zavala de Calderón como candidata independiente a la Presidencia de la República y no lo puede hacer como panista.



“Pues el comentario es que Tomás Trueba viene apoyando la campaña de Margarita y donde él ha pedido formas, por lo que todos tenemos derecho de nuestra propia decisión y la forma idónea es que si ella no está en las filas de acción nacional, pues hizo lo correcto”, indicó.



Dijo que ha hecho lo propio y con su renuncia al partido dejó de usar 26 años de militancia y eso es respetable, pues no fue una decisión fácil, pero es una decisión propia para poder participar en proyecto de Nación con el cual se identifica.