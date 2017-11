Remata Acayucan camionetas de regidores para cubrir deudas y sueldos

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-09-01:48:38 Acayucan El Ayuntamiento ofertará camionetas que fueron asignadas a los regidores y que, en un principio, explicaron, les fueron descontados de poco en poco para que se quedaran para su propiedad

El gobierno municipal solicitó al Congreso del Estado autorización para la enajenación de doce camionetas que fueron adquiridas al principio de la administración para el uso de los ediles y el sistema municipal DIF, con el objetivo de obtener recursos que irán destinados al pago de deuda y salarios de fin de año.



Las unidades que siempre fueron ocupadas por los nueve regidores y el síndico, desde un principio fueron planeadas para que al final del gobierno se quedaran en poder de los mismos funcionarios públicos pues algunos de los regidores explicaron al recibirlas en su momento, que por acuerdo interno, les serían descontados de su sueldo un porcentaje de tal forma que al concluir el periodo éstas estuvieran pagadas por los mismos ediles.



El órgano de fiscalización superior (ORFIS) del Estado incluyó en las observaciones del 2014, que la compra no había sido realizada conforme a los procesos de licitación correspondiente, ya que fueron adquiridas por un precio superior al establecido en el mercado comercial. Al final la observación se subsanó.



En la sesión de este martes, el Congreso del Estado aprobó la solicitud hecha por el Ayuntamiento. La decisión de deshacerse de las unidades fue tomada el 24 de mayo y ratificada el 26 de Octubre.



Serán además de las 12 lujosas camionetas, dos motocicletas con las cuales se pretende obtener un millón, 425 mil, 879 pesos.



El escrito enviado por el síndico Dagoberto Marcial Domínguez al Congreso del Estado señala que las deudas que solventarán son sueldos y prestaciones salariales a los empleados municipales con motivo del fin de año.



En el mismo documento, se señala que una de las doce camionetas y las dos motocicletas se encuentran en buen estado, pero requieren mantenimiento y que el gobierno municipal no puede hacerse cargo de eso.



Las doce camionetas son modelo 2014, doble cabina. Dos de ellas serán rematadas a un precio de 259, 161 pesos y 176 mil, 561 pesos; en tanto que el resto, van desde 105 hasta los 90 mil pesos, menos del 50 por ciento de su valor comercial.



Las dos motocicletas en tanto son ofertadas a un precio de 2 mil y 5 mil pesos.





RECLAMA MARCOS PAGO DE 15 MILLONES AL GOBIERNO



El Presidente Municipal Marco Antonio Martínez Amador, acusó que existen personas mal intencionadas que pretenden ver mediante una política “mala” a Acayucan de rodillas al evitar que el gobierno del Estado reintegre los 15 millones de pesos, que le quedaron adeudando el año pasado.



Mediante una entrevista en una estación radiofónica local, el munícipe expuso que no es posible que a estas alturas del actual gobierno estatal y con tres diputados acayuqueños en la legislatura, no se haya aprobado la devolución de dicho recurso que pertenece a los ciudadanos de Acayucan y que servirán para sacar adelante adeudos y continuar con obras que están pendientes y en proceso.



La venta de las camionetas, explicó, es una opción para hacerse de recursos durante la última etapa de la administración, pero esa no era la idea principal si no que se le devolviera a los acayuqueños los 15 millones de pesos.



Lo que se pretendía explicó era “Que pagaran el adeudo de la administración del gobierno del estado, ya que el año pasado nos quedaron a deber 4 meses y eso es lo que ha tenido quebrantado al municipio, y ya se metió la solicitud para que nos paguen o nos den la opción aun a un préstamo, recuperar lo que se está adeudando, porque vender camionetas, vender patrimonio como que no, sin embargo ya lo determinó el congreso y yo pues voy a seguir insistiendo en que se nos pague mejor o se nos devuelva mejor el recurso de los acayuqueños y que hace falta, porque no hemos pagado los servicios y hay obras en proceso”, explicó.



Dijo que no está muy de acuerdo en vender las camionetas, pero fue una aprobación del Congreso del Estado, el mismo que ha dado autorización para que se cubra a otros municipios las deudas dejadas por Javier Duarte de Ochoa y a Acayucan, le han negado ese derecho.



“A otros municipios ya les pagaron, ya le dieron la opción, ¿porqué politizar a un municipio tan prospero, un municipio que da mucha apertura a siete municipios de alrededor, porqué por política mala, de gente mal intencionada que dice que Acayucan no ( le paguen), Acayucan vamos a seguirlo hundiendo, Acayucan no los necesita”, afirmó.



“Pero no me voy a doblar, yo no sé cómo le seguiré dando, pero a mi municipio Acayucan no pararé los servicios… pero si realmente quieren ver de rodillas a Acayucan, pero no lo lograrán. No entiendo porqué no darle a Acayucan ese dinero que no fue depositado, sin embargo, con mucha habilidad hemos estado manejando los recursos, lo he estado estirando lo más que se pueda”, aseveró.



Advirtió que, si no le devuelven los 15 millones de pesos, se tendrá que buscar otra mecánica para resolver esta crisis, ya que hay obras en proceso y que pendientes que cubrir. Por lo pronto, anunció, todos los días se estará inaugurando una obra para demostrar que no lograrán poner de rodillas a su gobierno.