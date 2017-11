Aplicarían fracking en introducción del gasoducto Texas-Tuxpan Tweet En entrevista con Mayra Bautista, activista ambiental, declaró que no permitirán que TransCanada introduzca el gasoducto y por ello están promoviendo que el sector pesquero se ampare, así como se hizo en San Fernando, Tamaulipas. Tuxpan - 2017-11-08 15:31:24 - Cinthya Trinidad / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El gasoducto Texas-Tuxpan no sólo provocaría daños al sector pesquero, también al ecosistema ya que este megaproyecto generaría el empleo del llamado Fracking.



En entrevista con Mayra Bautista, activista ambiental, declaró que no permitirán que TransCanada introduzca el gasoducto y por ello están promoviendo que el sector pesquero se ampare así como se hizo en San Fernando, Tamaulipas.



Sin embargo, además de los amparos se busca que el sector pesquero se una y juntos presenten una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.





INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE…

Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario