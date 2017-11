Transportistas mantienen plantón en Mina; exigen pagos al Ayuntamiento

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-08-21:56:47 Minatitlán Ahorcado el centro de Minatitlán, por segundo día consecutivo del plantón de transportistas.

Desquiciado el centro de la ciudad al cumplirse 24 horas del plantón que mantienen un grupo de transportistas de la CTM, sobre la calle Miguel Hidalgo, en demanda de la liberación de un pago por parte del Ayuntamiento.



La protesta mantiene colapsado el flujo vehicular en esa zona, generando accidentes entre los automovilistas, además de ahogar al comercio que de por si viene padeciendo las bajas ventas y los atracos que se han venido reflejando en las últimas semanas.



Como se los informamos estos inconformes se manifestaron desde el día lunes frente al palacio municipal, estacionando volteos, pero dejando un carril para que los automovilistas pudieran transitar, este martes ese carril también fue bloqueado y los manifestantes se postraron en los escalones que conducen al Ayuntamiento para paralizar toda actividad.



Esta situación ha generado molestia entre la ciudadanía que se traslada a la zona centro para realizar sus actividades y tiene que caminar largos tramos, al no permitir el acceso al transporte público y tampoco particular y quedar totalmente cerrada la avenida por las unidades pesadas.



A decir de los mismos comerciantes, esta problemática ‘ahorca’ al sector comercial; “si no hay paso la gente no quiere venir al centro, y esta zona se queda solitaria, dejando la cancha abierta a los ladrones que están operando sin control en la ciudad”, exhibe la vendedora Susana Rodríguez.



Asimismo a pesar de la presencia de los elementos de Transito del Estad, las colisiones se dieron a cada rato entre autos que quieren pasar al mismo tiempo y la demora para incorporarse a la calle José Arenas y Miguel Hidalgo.



Al estar junto a un costado del Ayuntamiento, la Cruz Roja también se ve afectada en la salida y entrada de sus unidades encargadas de prestar de prestar auxilios.