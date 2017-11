En Minatitlán CAEV busca recuperar 80 mdp con descuentos

La oficina operadora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, continúa ofertando descuentos en multas y recargos a los usuarios morosos, intentando recuperar un rezago de aproximadamente 80 millones de pesos, “lo que ayudaría mucho para darle mantenimiento a la red de drenaje principalmente, y a la red de agua potable”, asume la jefa de la dependencia local, Isabel Wong Chang.



Señala la funcionaria que hay usuarios que presentan rezago de hasta siete años, indicativo de que han dejado pasar el tiempo, acumulando adeudos que han generado multas y recargos que ahora se anularían al cien por ciento si pagan su adeudo en una sola exhibición, 75 por ciento si es en dos exhibiciones y 50 por ciento si es en tres pagos.



De todo lo anterior, la ingeniero Isabel Wong concluye que en Minatitlán no existe la cultura de pago por el servicio de agua, ya que los usuarios morosos no se preocupan como ocurre con otros servicios como es la energía eléctrica que se les corta inmediatamente cuando no atienden el pago de su consumo.



Aún así, con la promoción de descuento que se ha hecho durante el año, “se ha logrado algo, el aumento en el ingreso por rezago de agua, pero lo importante es que tengamos la cultura del pago del agua…” dijo la entrevistada, agregando que hay multas y recargos que van a la par con el adeudo original y que pueden condonarse conforme al porcentaje mencionado.