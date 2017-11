Señalamientos contra el PAN son por tiempos electorales: Sergio Hernández

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Sergio Hernández Hernández, responsabilizó al Instituto Nacional Electoral (INE) en el caso de las empresas fantasma que se descubrió como proveedor del PAN, al tiempo de acusar al Movimiento de Regeneración Nacional de estar detrás de este asunto.



En entrevista en conocido café de la capital veracruzana, el diputado plurinominal blanquiazul, mencionó que incluso la compañía Tornado Consulting Group, emitió un comunicado en donde aseguró que no es una empresa ni fachada, ni fantasma.



“Ni siquiera es una responsabilidad del partido, si el partido contrata una lista que el INE verifica en todo caso sería el INE el que investiga estas empresas”.



Afirmó que este es un tema político que tiene que ver con un ataque electoral una vez que desde hace una semana arrancó el proceso 2017-2018, en donde los veracruzanos elegirán a gobernador y diputados locales.



“No hay nada, están los documentos, la empresa ya salió a dar la cara al partido, por lo que no es un tema para meterse más y está direccionado por Morena y que al final de cuentas no vamos a entrar en ese tema”.



Para finalizar recordó que en cuanto a la reelección de los diputados locales esto es un derecho constitucional con el que cuentan los legisladores, además de estar apegado a una reforma electoral aprobada en el 2015.