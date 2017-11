Dentro de un año ayudarán a damnificados por sismos en Mina

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-08-22:01:06 Minatitlán En Minatitlá, afectados por los pasados sismos tendrán que esperar hasta un año para que los puedan ayudar a levantar su casa.

De ocho meses hasta un año es el tiempo estimado que tienen que esperar para que los apoyen con la construcción de una nueva casa a los habitantes de la colonia Playón Sur, que perdieron su vivienda con los movimientos telúricos del mes de septiembre; mientras tanto los afectados tienen que andar rentando o en casa de familiares.



Tal es el caso de la señora María Elena Hernández vecina del callejón Gardenias numero 70, en donde el sismo del 07 del septiembre le destruyó su hogar al quedar convertido en escombros, aunque su esposo y su hija resultaron lesionados, hoy ya están recuperados, luchando por levantar su casa y poder regresar.



A dos meses del temblor, los seis integrantes de la familia Rodríguez Hernández siguen habitando una casa que no es de ellos, que se las facilitan para que puedan estar cerca de los suyos.



La madre de familia comenta que después de este fatídico día llegaron personas de la capital del estado, supone que del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda) para reunirse con los damnificados y vieran la manera de apoyarlos con una nueva edificación.



“Tengo entendido que si entramos en los recursos del Fonden pero que es a largo plazo”, podría ser de ocho, diez y hasta doce meses, declara la entrevistada.



“Hasta ahorita no hemos visto, recalca, al principio “nos querían reubicar a un lugar que está muy lejos, en el área rural y a nosotros no nos conviene, mi esposo tiene su trabajo aquí, mis hijos van a la escuela y no resultaría muy difícil trasladarnos de allá hasta acá”, destaca.



La mayoría coincidió en que si querían reubicarlos que fuera en la ciudad, “pero hasta ahorita no hemos visto nada”. Muchos pidieron acilo con sus familiares, mientras esto se resuelve, otros están rentando.



Expuso, “yo quisiera hacer mi casa de lamina y palo, porque nunca será lo mismo estar en tu propio espacio, aunque sea de lamina, pero es de uno”.



Dice que hace unos días un funcionario federal les llevo diez laminas, cuatro alfajillas y 4 horcones, material que utilizaran nada más termine de secarse su terreno que por las lluvias de las semanas pasadas quedo encharcada esa zona baja.



Reclamó que a diferencia del estado de Oaxaca en donde el gobierno ya le dio una primera parte en dinero a los que perdieron sus viviendas, a ellos no les dijeron que no verán efectivo y que esperaran por lo menos un año para que les resuelvan.