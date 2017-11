Estados quedarían vulnerables ante cancelación del TLCAN

Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Sonora y Tamaulipas serían los estados que más se verían afectados por la cancelación del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN), pues más de 70% de sus exportaciones se realiza en el país vecino, expuso Erika Peralta, coordinadora del área de Competitividad y Desarrollo Urbano Regional de Aregional, al presentar el Índice de Competitividad de las Entidades Federativas (ICEF) 2017.



“Estas entidades son altamente vulnerables a los posibles incrementos arancelarios en el TLCAN, ya que más de 70% de sus exportaciones se concentra en subsectores manufactureros (...) En caso de que finalice el Tratado, sus exportaciones podrían reducir 8% y su economía podría verse afectada en 5%”, dijo en conferencia de prensa.



De las 14 entidades vulnerables, ocho (Aguascalientes, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Querétaro), junto con la Ciudad de México, Sinaloa y Sonora son los 10 estados que presentaron el mejor nivel de competitividad; sin embargo, dicho nivel es muy bajo, ya que se ubican en un nivel menor de 80% en un rango de cero a 100 puntos.



Erika Peralta detalló que en las entidades en riesgo hay un alto nivel de producción de equipo de transporte, fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación eléctrica, así como fabricación de maquinaria y equipo de computación.



Indicó que un punto a favor de las 10 entidades con nivel alto de competitividad es que en lo referente a innovación y desarrollo tecnológico mostraron una calificación de 72.4 por ciento.



“Esto se debe a que poco más de 41% de la población ocupada en este grupo labora en industria de alta tecnología”, precisó.



Refirió que las empresas deberán encontrar nuevos destinos de mercado para sus ventas y desarrollar las bases necesarias para incorporar en su producción nuevos productos y mayor diversificación de los bienes y servicios.



No obstante, Flavia Rodríguez, directora general de Aregional, expuso que para enfrentar un adverso panorama económico ante la cancelación del TLCAN, es necesario que se cree un nuevo plan de desarrollo económico, pues el nivel de competitividad de los 32 estados es reprobatorio.



“Tenemos que pensar muy seriamente en un nuevo plan de desarrollo que empiece con este gobierno y continuarlo con el siguiente para que los estados mejoren su competitividad (...) El nivel de competitividad de las entidades federativas se ha reducido en los últimos cinco años. En el 2013, el nivel de competitividad estaba en 55% en un rango de cero a 100, mientras en el 2015 fue de 54.7%, y en el 2017 estamos en 54 por ciento. Es decir, hemos caído 1.1 en cinco años”, dijo.



De los pocos índices que crecieron, pero siguen siendo reprobatorios, están el de innovación y desarrollo tecnológico, ya que en el 2013 el promedio se ubicó en 49.4%, en el 2015 fue de 48.5% y en el 2017 se ubicó en 56.4 por ciento.



Con respecto al empleo de calidad, indicó que en el 2015 se ubicó en 48.6%, es decir se incrementó 0.5 puntos para el 2017 con 49.1%, pero estamos volviendo a los niveles del 2013 de 49 por ciento”.





>> MENOR NIVEL DE COMPETITIVIDAD



Los estados que mostraron el menor nivel de competitividad fueron Nayarit, Campeche, Michoacán, Tabasco, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los cuales ocupan posiciones del 23 al 32, es decir, los últimos lugares.



Peralta expuso que estos estados no son atractivos para la Inversión Extranjera Directa, ni tampoco son sedes de cadenas globales de producción, y su entorno empresarial no está debidamente preparado para competir en un mercado global que exige bienes y servicios innovadores.



A diferencia de los grupos de alta y mediana competitividad, los sectores exportadores de estas entidades no se encuentran amenazados por el incremento arancelario a los sectores de alto valor agregado, ya que no se especializan en la manufactura de exportación.



No obstante, las exportaciones de la industria alimentaria de la bebida y el tabaco de Chiapas, Michoacán y Oaxaca sí se verían amenazados por los incrementos arancelarios.



Finalmente, estos estados, en términos de educación superior, muestran una calificación promedio de 41 puntos. “Si queremos sobrevivir al TLCAN, tenemos que hacer cambios en la educación, dejar que se despolitice”, aseguró.





CON INFORMACIÓN DE:



https://www.eleconomista.com.mx/estados/Estados-vulnerables-ante-cancelacion-del-TLCAN-20171108-0041.html