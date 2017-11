Es más fácil ganarse la Lotería Nacional en Veracruz que se esclarezca un delito

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-08-15:27:58 México Foto tomada de: http://liderweb.mx/wp-content/uploads/2017/07/billetes.jpg

De acuerdo al Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías, elaborado por la organización Impunidad Cero, en los 17 estados que están por debajo de la media nacional es más probable que una persona que participe en el sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional obtenga doble reintegro acertando a su signo y su dígito (una probabilidad de 0.83%; uno de cada 120), que un delito que se comete sea esclarecido.



En Veracruz, la probabilidad de que se esclarezca un delito es de tan solo 0.23%, lo que le coloca en la posición 31 de las 32 entidades federales, únicamente por arriba del estado de Yucatán.



El reporte presentado por el doctor Guillermo Raúl Zepeda Lecuona toma en cuenta siete variables para obtener un índice estatal de desempeño, que toman en cuenta la estructura, la operación y los resultados de cada una de las procuradurías estatales.



El índice obtenido por la Fiscalía de Veracruz es de 44.74 de una base 100, lo que le permite ocupar el lugar 27 de las 32 entidades federales, por arriba únicamente de los estados de Tabasco, México, Puebla, Michoacán y Guerrero.



En sus conclusiones, los especialistas de Impunidad Cero afirman que ¨los estados que están en la parte baja del índice coinciden en brindar pocos recursos a la procuración de justicia y en no haber desarrollado un modelo de gestión para ser más accesibles y atender a los usuarios del sistema en tiempos razonables; en no ser más efectivos y eficientes en el desahogo de las investigaciones y en no haber desarrollado el potencial de la justicia alternativa.



En el presente año el presupuesto per capita que el gobierno de Veracruz asignó a la fiscalía es de 124.45, siendo este el presupuesto más bajo en casi todo el país, solo por arriba del Estado de Tlaxcala.



Si gusta consultar la totalidad del reporte elaborado por esta organización:



http://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/49/contenido/1510005056X78.pdf