Está Tornado fuera del IMSS desde hace 20 meses

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-08-14:25:20 Veracruz Aunque estaba dada de baja en marzo de 2016, participaron en las elecciones de 2017.

Tornado Consulting Group, S.A de C.V fue utilizada por 50 candidatos a alcaldes en el estado de Veracruz, aunque causó baja en sus obligaciones patronales ante el IMSS en marzo del año 2016 y existen cruces con Argos Outsorcing S. de R.L dentro del Sistema de Administración Tributaria (SAT).



Tornado Consulting Group es una de las 400 empresas que el PAN de Veracruz confirmó ante el Órgano Público Local Electoral (OPLE) y presenta cruces de información sospechosa con la firma Argos Outsorcing según datos del SAT.



Argos Outsorcing S. de R.L, es una de las más de 250 empresas etiquetadas como fantasma por esa institución en el Anexo 1 del oficio número 500-05-2014-37003 de fecha 31 de octubre de 2014 y que se confirmó fue utilizada en la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, para desviar recursos.



Luego de los constantes descubrimientos en torno a la forma sospechosa de operar de la empresa y constatar que no aparecía en cuatro direcciones distintas, este martes se instaló una oficina en la ciudad de Veracruz, de forma sorpresiva para los vecinos de la calle Antonio García Gómez Número 1009-A, Reserva Tarimoya 2, del puerto de Veracruz..



La firma representada legalmente por Marco Antonio Cancino en Veracruz, causó baja como empresa ante el IMSS hace 20 meses, confirmaron fuentes especialistas en relaciones obrero patronales dignas de credibilidad.



A pesar de no tener empleados registrados ante el IMSS durante esos meses, la firma participó activamente en la campaña para Gobernador, en la que el panista Miguel Angel Yunes Linares resultó electo.



Tornado Consulting Group además intervino en la campaña 2017 organizada en Veracruz, en la que se eligieron 212 alcaldes, en la que le supuestamente prestó servicios a los candidatos panistas en los municipios de Tepetzintla, Aquila, Astacinga, las Choapas, Acatlán, Carrillo Puerto, Chontla, Cosautlán de Carbajal y Jáltipan.



La empresa, con 28 actividades económicas en sus registros, también figura entre las que prestó servicio en Sayula de Alemán, Tilapan, Filomeno Mata, Olutla, Tántima, Tenampa, Tlachichilco, Mecatlán, Fortín de las Flores, Jilotepec, Acajete y Citlaltepetl.



La empresa, que además se registró de forma extemporánea en el Rehistro Nacional de Proveedores el 19 de mayo de este año, trabajó también con los candidatos de Rafael Delgado, Vega de Alatorre, Sochiapa, El Higo, La Antingua, Naolinco, Los Reyes, Tequila, Totutla, Ixhuatlán del Café, Tlalixcoyan y Santoago de Sochiapa.



El listado fue confirmado por el actual tesorero del PAN Veracruz, Omar Miranda, quien firmó los contratos de la Alianza PAN-PRD, con la empresa que no presenta actualmente en los registros del IMSS empleados registrados, ni equipamiento.