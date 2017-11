Gobierno veracruzano, reprobado en seguridad: Observatorio y Contraloría Ciudadana

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-08-02:49:55 Coatzacoalcos Hilario Arenas Cerdán, Presidente Fundador del Observatorio y Contraloría Ciudadana, dijo que el gobierno estatal está reprobado en materia de seguridad

El actual gobierno del estado de Veracruz está reprobado en materia de seguridad, al igual que los dos anteriores, según así lo manifestó Hilario Arenas Cerdán Presidente Fundador del Observatorio y Contraloría Ciudadana AC, previo a su participación en la reunión realizada en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio de esta ciudad.



Arenas Cerdán, indicó que la inseguridad es un problema global, ya que no solo se trata de Coatzacoalcos, Veracruz o México, ya que para ejemplo lo que ha ocurrido a últimas fechas en los Estados Unidos, donde mucha gente ha muerto.



A él como ciudadano le interesa lo que está sucediendo en el estado de Veracruz, donde escucha el discurso del señor Gobernador del Estado al decir que su Secretario de Seguridad Pública Jaime Tellez Marie trabaja las 24 horas del día con capacidad y entusiasmo, pero la población se percata que en todo el estado se registran levantones, secuestros, homicidios, feminicidios, cobros de piso, robos a negocios y otros delitos más, por lo que está probado que el gobierno actual, al igual que el pasado y el antepasado reprobaron en materia de seguridad y la población ya no pude seguir así con temor, donde la gente que quiere invertir, tiene temor de que su dinero vaya a parar a la delincuencia.





TIENE QUE HABER GOLPE DE TIMÓN



Para Hilario Arenas Cerdán, tiene que haber un golpe de timón, ya que el Secretario de Seguridad es un excelente abogado penalista, pero como Secretario de Seguridad Pública, está más que reprobado.



Por ello el gobernador no tiene que seguir con esa necedad de tener a su amigo en el cargo, si fuera eficiente, yo sería el primero en respaldarlo, pero lo que pasa es que es ineficiente y los que estamos pagando los platos rotos somos nosotros los veracruzanos, dijo.



Arenas Cerdán agregó que él voto por el gobierno del cambio, pero en materia de seguridad pública, nos ha fallado a todos hasta el día de hoy cuando la delincuencia sigue adelante.



El gobernador durante su campaña dijo que vendría un General de alto rango y Jaime Tellez es un abogado penalista que hasta el momento no ha dado los resultados esperados.



El gobierno estatal debe hacer trabajo de inteligencia y contrainteligencia en coordinación con las fuerzas federales, por lo que se debe tener reuniones con el Secretario de Marina y el de la Defensa así como de la Policía Federal para poder poner a alguien que pueda con el cargo, o en su defecto que el presidente intervenga y ponga a un comisionado, ya que no podemos seguir viviendo así con miedo, donde la gente no tiene seguridad ya que hasta las saca de sus propia casa.





RECONOCE VIDEOVIGILANCIA



El Presidente Fundador del Observatorio y Contraloría Ciudadana dijo que le reconocía al gobierno estatal, era la instalación de las videocámaras, por lo que esperaba que se hiciera un anuncio importante para Coatza ya que a este tipo de acciones no se vincula con la delincuencia organizada.



Hemos visto los casos de éxito en la ciudad de México y Puebla, donde la mayoría de casos se resuelve gracias a la videovigilancia, por lo que se le debe invertir y apostarle a la videovigilancia, ya que la población se sentiría más segura.



Arenas Cerdán dijo que el gobernador deber aplicarse menos en cuestiones político electorales y ponerse a trabajar, es nuestro empleado y los veracruzanos le pagamos bien para que haga su labor.