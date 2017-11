Acusan posibles actos de corrupción de autoridad orizabeña

Luego de que el Congreso del Estado aprobara prorrogar por 15 años más el uso y goce del ForOrizaba a la asociación civil Expori, así como el permiso para celebrar contratos de arrendamiento a personas físicas y morales de locales del Poliforum Cultural, el diputado local por el distrito de Orizaba, Rogelio Rodríguez García, acusó probables actos de corrupción por parte de la autoridad orizabeña.



El legislador lamentó que la Comisión Permanente de Hacienda no haya revisado bien lo que dictaminó, por lo cual presentó su inconformidad al pleno, aunque no descartó proceder por otra vía.



Recordó que en el caso de Expori, el alcalde es miembro de esa asociación a la que se entregó el usufructo de los terrenos de Tugrablock, sin que a la fecha se tenga transparencia en el manejo de los recursos que ingresan.



De igual forma, abundó, hay conflicto de intereses en el edificio del Poliforum, pues hay familiares directos e indirectos entre los arrendatarios con funcionarios del ayuntamiento, además de trabajadores y ex trabajadores del alcalde.



Indicó que los ex diputados del distrito han sido priístas y panistas a quienes no les interesaba ventilar esta situación pues eran comparsas.



Indicó que al sacar todo esto a la luz, alguna otra instancia tome cartas en el asunto y se pueda revisar.