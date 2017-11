Se quejan en Acayucan de incapacidad del IMSS

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-08-02:27:51 Acayucan Sin capacidad para atender a pacientes el IMSS de Acayucan. Consultas son dadas hasta con tres meses de atraso

Derechos habientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acusaron este martes a la dirección de la Unidad médica familiar con hospitalización (UMFH) número 51 de esta ciudad, de incapacidad para poder atender la demanda de servicios, principalmente de especialistas a los beneficiarios.



Y es que, a decir de Maricela, un ama de casa que acudió ayer a solicitar cita para su padre que padece una enfermedad de la próstata y que se encuentra grave por eso; le informaron que la cita la tendrá para el mes de febrero ya que no hay médicos suficientes para atender a todos los enfermos que acuden a la unidad.



Señaló que, al acudir a hablar con el director, éste le informó que no era su problema si no que de “allá arriba” que no mandan médicos suficientes para atender el reclamo.



Doña Alejandra, otra derecho habiente presente este martes en espera de consulta, dijo que a su esposo no le dieron suficientes medicamentos para la diabetes y que hay ocasiones en que tienen que comprar las medicinas para poder tenerlas oportunas.