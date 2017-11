Piden terminar Centro de Atención para Niños Quemados con lo incautado a Javier Duarte

La presidenta de la Fundación Te Queremos Ayudar A.C., Xóchilt Mortera Hernández hizo un llamado al Gobierno del Estado para que aporte un porcentaje del dinero incautado al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, para concluir el Centro de Atención y Rehabilitación del Niño Quemado (CENARNIQ), que será único en su género a nivel nacional y que se construye con recursos propios de la Fundación y el apoyo de personas altruistas en un terreno donado por Pemex, en la avenida López Mateos de la colonia Petrolera en Coatzacoalcos.



Durante un recorrido por las instalaciones, en donde estuvo acompañado por las damas voluntarias que integran la Fundación Te Queremos Ayudar A.C, se constató que dicho Centro de Atención y Rehabilitación del Niño Quemado presenta un avance del 75 por ciento en su construcción y se espera que se pueda concluir en los primeros meses del próximo año.



“Estamos haciendo un llamado al Gobierno del licenciado Yunes Linares para que nos apoye para la colocación de pisos, puertas y ventanas que nos hacen falta para concluir este Centro que será único a nivel nacional y atenderá no sólo a pacientes de Coatzacoalcos si no de toda la región sur, incluso de estados vecinos como Tabasco, Chiapas, Oaxaca entre otros”, dijo la licenciada Xóchilt.



Recordó que la Fundación Te Queremos Ayudar A.C., cumplió diez años de prestar ayuda a pacientes quemados especialmente a niños, que son los que más sufren con este tipo de accidentes que por lo general se dan en el hogar y cuyo tratamiento es caro.



El Centro de Atención y Rehabilitación del Niño Quemado, contará con una area de aislados, un consultorio médico, una área psicológica, una ludoteca, área de rehabilitación, salón de usos múltiples en donde diariamente de lunes a viernes se capacitarán a 60 niños de primaria, secundaria y preparatoria, a quienes se les hará saber de la cultura de la prevención para evitar accidentes que puedan cambiar sus vidas, por lo que al año serán casi 15 mil niños educados y capacitados para evitar riesgos de quemaduras.