Todo va en orden, me despreocupan acciones de FGE: Gabriel Deantes

Al caminar por el centro de la ciudad, el ex secretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad del estado, Gabriel Deantes Ramos, aseguró que su situación jurídica se encuentra en orden por lo que se dijo despreocupado por las denuncias en su contra.



“Todo va en orden, se va atendiendo puntualmente como lo marca el Juez de Control. No hay nada (Orden de Aprehensión) No hay nada. Absolutamente nada, vengo al ayuntamiento de Xalapa por unos documentos. Aquí andamos. Nada”.



Mientras se dirigía al ayuntamiento de Xalapa, refirió que las averiguaciones en su contra se van atendiendo de manera puntual.



Al ser cuestionado sobre si existe orden de aprehensión en su contra enfatizó que no y se negó a ahondar en el tema.



Al insistirle en los señalamientos por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, el exfuncionario duartista apuntó que “no hay absolutamente nada”.



En ese tenor dijo desconocer las declaraciones que ha hecho el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz sobre su persona pero dejó en claro que tampoco es de su interés.



“No sé ni qué diga y es un tema que no me interesa”, abundó en breve entrevista.



Un juez federal negó el amparo tramitado por el ex secretario del Trabajo y Previsión Social, Gabriel Deantes Ramos, el cual podría tener una fecha de audiencia de enjuiciamiento por el delito de enriquecimiento ilícito por 50 millones de pesos.



De tal manera se confirma la sentencia recurrida por el Juez, y queda como “asunto concluido”, se señala en el portal del Consejo de la Judicatura Federal.



Todo el estudio luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, sobreseyó el juicio de amparo relativo en contra del fallo del Juez de Control del Decimoprimer Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, en relación al acto de sentencia de vinculación a proceso.