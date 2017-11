Pese al rechazo, mantienen‘donativo’ de petroleros veracruzanos para damnificados de Oaxaca

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-08-01:15:29 Coatzacoalcos Petroleros a pesar de no estar de acuerdo con el descuento para damnificados de Oaxaca, sus líderes se lo aplican para quedar bien con Carlos Romero Deschamps Trabajadores de los complejos de Cangrejera, Pajaritos y Morelos, externaron su inconformidad, porque a pesar de haber firmado su “NO” al descuento de un día de salario para apoyar a los damnificados de Oaxaca, a partir de la segunda catorcena de octubre los descuentos comenzaron a surgir y se tiene contemplado que finalicen la recaudación el 15 de noviembre del 2017.



Sindicalizados de la sección 11 y 10, quienes pidieron a Imagen del Golfo no mencionar sus nombres, dijeron que la gran mayoría de los trabajadores firmaron en contra del descuento y que fue una sorpresa ver sus descuentos en su sobre de nomina.



“El 80 % de los petroleros nos opusimos al descuento de nuestro salario, sabemos que ante este problema los lideres fueron convocados a una reunión y para no quedarle mal a Don Carlos Romero Deschamps, y que se viera que aun tienen el control de los trabajadores nos aplicaron el descuento”.



Fuentes dentro de la sección 11, mencionaron que tuvieron que hacer caso omiso del no descuento, porque a Ramón Hernández Toledo, le llamo fuerte mente la atención Carlos Romero Deschamps, por los múltiples problemas existieron por este asunto en su sección, por lo que le exigió al veterano líder cumplir con el objetivo, no importando si el dinero tenía que salir de su bolsillo o del trabajador y pues opto por la segunda opción.



“Los compañeros pueden hacer su reclamación por medio de un oficio y pedir el rembolso del dinero, aunque esto les puede ocasionar muchos problemas a futuro, porque estarán fichados, boletinado y congelados para hacer algún préstamo o tramitar alguna prestación de su contrato colectivo a los que tienen derecho.



La sección 16 de Moloacán, 26 Las Choapas, Cárdenas y las de Tabasco, si le cumplieron a Don Carlos Romero Deschamps, los trabajadores de los sindicatos del sur, apoyaron a sus Secretarios Generales y con esto quedo demostrado el liderazgo que mantienen con sus agremiados.



Fuentes del Sindicato Nacional, afirmaron que la aportación económica de los trabajadores petroleros, fue en alianza con “La Fundación Alfredo Harp Helú”, donde se duplicaran y que los apoyos van a ir orientados a las zonas aledañas a Salina Cruz, Oaxaca; para transparentar los recursos y que el trabajador sepa su destino final estos estarán auditados por el despacho KPMG.