Mujer denuncia acoso de pastor de Ixtagapa

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-08-01:08:35 Acayucan Joven vecina de la congregación Ixtagapa en el municipio de Acayucan, denuncia públicamente que pastor de la iglesia Monte Sinai, la acosa

Una creyente de la iglesia pentecostés Monte Sinai, que se ubica en la congregación acayuqueña de Ixtagapa, denuncia públicamente que el pastor la ha acosado sexualmente.



En entrevista grabada la joven de 27 años de edad, quien pidió el anonimato para evitar represalias, manifestó que desde hace seis meses es acosada por el pastor José Santana Ramos, quien es originario de Sayula de Alemán.



"En varias ocasiones me ha hecho propuestas para que nos veamos, que salgamos, yo soy creyente de Dios y se que es una situación delicada, por eso decidí darlo a conocer públicamente para evitar un problema mayor, por que tengo entendido que no he sido la única a quien acosa, al rato podría sobrepasar se incluso con alguna menor de edad", señaló la joven quien dijo no querer denunciar legalmente para evitar problemas a futuro.



"Soy vecina de esa localidad; de ésta situación ya tiene conocimiento mi familia, para mi es algo penoso, pero considero que es necesario decirlo", finalizó la joven acayuqueña.