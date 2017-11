Taxistas de Nanchital no permitirán extorsiones de Transporte Público

Areliz Sosa / Agencia Imagen del Golfo2017-11-08-00:35:24 Nanchital Taxistas de Nanchital permanecieron en las afueras de encierro de grúas Arias, protestando contra los abusos del personal de Transporte Público.

Taxistas del municipio de Nanchital, se reunieron en el corralón de grúas Arias, para ponerles un alto a los agentes de Transporte Público de la Delegación de Coatzacoalcos, que les están pidiendo dinero a los chóferes que presuntamente tenían irregularidades.



Cansados de los abusos cometidos por parte de los elementos de Transporte Público, el concesionario Demetrio Sánchez Fernández dijo, “el mínimo de anomalías que encuentran en la documentación, están siendo utilizadas por los uniformados para pedir dinero a los choferes, después de que cometen los abusos en contra de los taxistas, el personal se refugia dentro del encierro de Grúas Arias y allí hace sus negociaciones para evitar ser evidenciados”.



Pedimos a la dirección de Transporte Público, tome cartas en el asunto, porque los oficiales no respetan el tarjetón de empadronamiento, exigiendo el original y por portar una copia levantan folios de infracción.



Por otra parte, el taxista Bernabé Jiménez Ramírez, conductor del taxi número 182 de este municipio mencionó, “descaradamente el conductor de la patrulla de transporte Público descaradamente me pidió dinero, pero al no tenerlo mi vehículo fue remitido al corralón que se encuentra en trancas viejas, y esto se debió a que la póliza del seguro se venció la noche del sábado”.



Por ser día no laborable realice el pago el lunes en la mañana, pero la aseguradora no me envió la hoja, y les mostré la ficha de pago del seguro, hace un momento me enviaron la póliza y para los uniformados no tiene validez y me levantaron una sanción según en base al artículo 191 del Reglamento de Tránsito el cual no es aplicable.